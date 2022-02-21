Світ захоплює нова вірусна гра Worldle: в чому її суть

Все більше користувачів з усього світу приєднується до географічної вікторини Worldle – це аналог знаменитої гри Wordle. Що в ній треба робити?

У новій версії вірусної гри у слова потрібно вгадати країну за обрисами. Зробити це можна за посиланням.

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Відгадувати країни замість слів вигадав Антуан Тьоф – 31-річний розробник вебсайтів та відеоігор з Франції. Він зазначив, що створив не копію відомої і вже вірусної Wordle, а скоріше "данину поваги" їй.

Тьоф розповів, що місяць тому почав грати у Wordle. Ідея та можливість ділитися результатами у мережі так сподобалися йому, що розробник став ламати голову над створенням спін-оффу. У результаті йому прийшла ідея тесту про країни світу, тому що його друзі захоплюються вікторинами з географії.

Якщо у Wordle у гравців кожен день є шість спроб відгадати слово, у Worldle потрібно назвати країну або територію, вдивившись у її контур.

У разі помилки гравцям вискакує повідомлення, наскільки далеко і в якому напрямку від названої країни розташована правильна відповідь. Якщо користувач є знавцем географії, він може ускладнити собі завдання: вибрати довільний поворот силуету або взагалі приховати зображення країни. Як і в Wordle, зіграти можна лише один раз на день.

Світ захоплює нова вірусна гра

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