Вірусна гра Wordle допомогла врятувати пенсіонерку, яку тримали у заручниках

Ця історія вражає. Її героїня, 80-річна мешканка села Лінкольнвуд (штат Іллінойс) Деніз Холт стала заручницею. Її чоловік, що проник у будинок, утримував у підвалі протягом 17 годин. Розповідаємо, як гра Wordle допомогла врятувати жінку.

Як повідомляє CBS Chicago, у ніч на 6 лютого Холт прокинулася та виявила невідомого голого чоловіка. Він через розбите вікно проникнув до її будинку.

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Зловмисник змусив жінку прийняти з ним ванну, вимкнув усі телефони в будинку, а потім замкнув пенсіонерку в підвалі.

Я думала, що помру. Будучи замкненою, я марширувала та робила вправи на розтяжку, – розповіла Холт.

Врятувати жінку допомогла її старша дочка Мередіт-Колдуелл, яка занепокоїлася. А все тому, що мати перестала відповідати на дзвінки та повідомлення. Ба більше, вона не поділилася результатом розв'язання онлайн-головоломки Wordle, хоча робила це щодня.

Донька та друзі жінки викликали поліцію до її будинку, яка звільнила її та затримала чоловіка. Ним виявився 32-річний Джеймс Девіс III. Поліцейські вважають, що злочинець психічно хворий. Йому звинуватили у тяжких злочинах, серед яких – збройне проникнення в чуже житло, викрадення людини та напад на співробітника поліції.

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