Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Вірусна гра Wordle допомогла врятувати пенсіонерку, яку тримали у заручниках

  • 22
Жінку утримували у підвалі її будинку 17 годин - фото 1
Жінку утримували у підвалі її будинку 17 годин

Ця історія вражає. Її героїня, 80-річна мешканка села Лінкольнвуд (штат Іллінойс) Деніз Холт стала заручницею. Її чоловік, що проник у будинок, утримував у підвалі протягом 17 годин. Розповідаємо, як гра Wordle допомогла врятувати жінку.

Як повідомляє CBS Chicago, у ніч на 6 лютого Холт прокинулася та виявила невідомого голого чоловіка. Він через розбите вікно проникнув до її будинку.

Це цікаво: Влада Іспанії повернула британцю вставну щелепу: він загубив її 11 років тому

Зловмисник змусив жінку прийняти з ним ванну, вимкнув усі телефони в будинку, а потім замкнув пенсіонерку в підвалі.

Я думала, що помру. Будучи замкненою, я марширувала та робила вправи на розтяжку, – розповіла Холт.

Вірусна гра Wordle допомогла врятувати пенсіонерку, яку тримали у заручниках - фото 496442

Врятувати жінку допомогла її старша дочка Мередіт-Колдуелл, яка занепокоїлася. А все тому, що мати перестала відповідати на дзвінки та повідомлення. Ба більше, вона не поділилася результатом розв'язання онлайн-головоломки Wordle, хоча робила це щодня.

Донька та друзі жінки викликали поліцію до її будинку, яка звільнила її та затримала чоловіка. Ним виявився 32-річний Джеймс Девіс III. Поліцейські вважають, що злочинець психічно хворий. Йому звинуватили у тяжких злочинах, серед яких – збройне проникнення в чуже житло, викрадення людини та напад на співробітника поліції.

Читайте також: Казино Лас-Вегаса повернуло 250000 доларів туристу, який не зміг забрати виграш через збій

пропозиції партнерів
Новини