Wara Art Festival у Японії: скульптури з соломи, які здивують

З'явились креативні фото з фестивалю соломи у Японії, які викликають захват!

Восени у Японії саме сезон збору рису, а от солома, яка від нього залишається, зазвичай, йде на добрива чи корм. Але у японській префектурі Ніігата вигадали, як ще можна весело використовувати солому (японською "wara"). Тому вже 10 років поспіль з нею створюють незвичайні гігантські скульптури, які виставляють у парку Увасекігата у рамках фестивалю. До слова, щоб зробити один витвір солом'яного мистецтва, потрібен приблизно тиждень. Зацініть!

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Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

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