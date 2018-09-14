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Wara Art Festival у Японії: скульптури з соломи, які здивують
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З'явились креативні фото з фестивалю соломи у Японії, які викликають захват!
Восени у Японії саме сезон збору рису, а от солома, яка від нього залишається, зазвичай, йде на добрива чи корм. Але у японській префектурі Ніігата вигадали, як ще можна весело використовувати солому (японською "wara"). Тому вже 10 років поспіль з нею створюють незвичайні гігантські скульптури, які виставляють у парку Увасекігата у рамках фестивалю. До слова, щоб зробити один витвір солом'яного мистецтва, потрібен приблизно тиждень. Зацініть!
І ще: Фотограф показав особливу красу Японії: захопливі кадри
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
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Джерело: zefirka.net
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