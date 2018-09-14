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Wara Art Festival у Японії: скульптури з соломи, які здивують

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Солом'яні гіганти у Японії - фото 1
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

З'явились креативні фото з фестивалю соломи у Японії, які викликають захват!

Восени у Японії саме сезон збору рису, а от солома, яка від нього залишається, зазвичай, йде на добрива чи корм. Але у японській префектурі Ніігата вигадали, як ще можна весело використовувати солому (японською "wara"). Тому вже 10 років поспіль з нею створюють незвичайні гігантські скульптури, які виставляють у парку Увасекігата у рамках фестивалю. До слова, щоб зробити один витвір солом'яного мистецтва, потрібен приблизно тиждень. Зацініть!

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Солом'яні гіганти у Японії - фото 275868
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275867
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275866
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275865
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275864
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275863
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275862
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275861
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275860
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275859
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275858
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275857
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275856
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275855
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275854
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka
Солом'яні гіганти у Японії - фото 275853
Солом'яні гіганти у Японії / zefirka

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Джерело: zefirka.net
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