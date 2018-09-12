Озеро з кольоровим камінням підкорило мережу

Користувачі не можуть відвести погляд від казкового озера у США.

На платформі Reddit користувач з ніком Kp_GG поділився ефектним знімком зі США, яке за короткий час опинилось у топах. Всього за 9 годин допис зібрав понад 22 тис. переглядів! А все тому, що на знімку озеро Макдональд із "веселковим" камінням у штаті Монтана.

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