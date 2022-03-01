Walt Disney призупиняє показ фільмів у Росії

На тлі повномасштабної війни Росії проти України американська компанія Walt Disney йде з російського ринку.

Так, одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі The Walt Disney Company на знак підтримки України призупинила показ фільмів свого виробництва у кінотеатрах Росії. Про це йдеться у на сайті компанії.

І ще: "Грандіозний недоумок": Джим Керрі підтримав Україну у війні з Росією

Компанія Disney призупинить реліз та прокат усіх своїх фільмів у російських кінотеатрах, – заявили представники The Walt Disney.

Надалі прийматимуть рішення щодо відновлення прокату залежно від ситуації. У Disney також заявили, що з урахуванням масштабів мігрантської кризи, вони направили свої сили на організацію допомоги для біженців з України.

Statement from The Walt Disney Company in response to the crisis in Ukraine: pic.twitter.com/avf6HoECPt — Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) March 1, 2022

Читайте також: Кінопрем'єри березня 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути