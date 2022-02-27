Кінопрем'єри березня 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути

Найочікуваніші фільми березня 2022 вже можна подивитися у кінотеатрах! "Бетмен", "Морбіус", "Сонік 2", "Я, "Побєда" і Берлін" та порція мультфільмів – Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми та мультики, які вийдуть на екрани у березні!

У березні 2022 року українці матимуть змогу побачити понад 25 кінопрем'єр. Серед цих стрічок будуть і голлівудські блокбастери, і європейські комедії та драми, і фільми українського виробництва, і яскраві мультфільми. На великі екрани вийдуть легендарні продовження та нові роботи кращих режисерів нашого часу.

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Бетмен

Оригінальна назва мовою фільму: The Batman

Жанр: екшн, бойовик, драма, кримінал, DC

Країна: США

Режисер: Метт Рівз

У головних ролях: Роберт Паттінсон, Зої Кравіц, Колін Фаррелл, Пол Дано, Енді Серкіс, Пітер Сарсґаард, Джон Туртурро

Тривалість: 176 хв

Коли: з 3 березня 2022

Бетмен, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Метт Рівз зняв нову історію про всесвіт Бетмена. Сюжет розповідає історію про Ґотем-сіті, у якому два роки тому з'явився борець за правосуддя. Корумпованим чиновникам та високопосадовцям варто приготуватися, адже їм готуються дати відсіч. Брюс Вейн стає Бетменом.

Я – панда

Оригінальна назва мовою фільму: Turning Red

Жанр: анімація, сімейний, комедія, фентезі

Країна: США

Режисер: Домі Ші

Тривалість: 100 хв

Коли: з 10 березня 2022

Я – панда, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Головній героїні 13 років і звуть її Мей Лі. На дворі Канада 2000 років. Дівчинка дорослішає і це стає справжнім випробуванням. Як опанувати себе та все, що відбувається довкола? Мей змінюється – і фігуральні, і буквально. Вона перетворюється на гігантську червону панду, коли негативні емоції беруть гору.

Їжак Сонік 2

Оригінальна назва мовою фільму: Sonic The Hedgehog 2

Жанр: фантастика, пригоди

Країна: США, Канада

Режисер: Джефф Фоулер

У головних ролях: Джим Керрі, Джеймс Марсден, Коллін О'Шонессі, Бен Шварц, Тіка Самптер, Ідріс Ельба

Тривалість: 113 хв

Коли: з 31 березня 2022

Їжак Сонік 2, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Глядачі побачать продовження історії про їжака Соніка. У першій частині ми познайомилися з головним героєм та його супротивником, а у другому фільмі пригоди продовжуватимуться та набиратимуть нових обертів. Наклз і Тейлз приходять на допомогу Соніку, щоб Доктор Роботник не отримав те, що жадає для своїх підступних планів.

Я, "Побєда" і Берлін

Оригінальна назва мовою фільму: Я, "Побєда" і Берлін

Жанр: роуд-муві, пригоди, комедія, українське

Країна: Україна

Режисер: Ольга Ряшина

У головних ролях: Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева

Тривалість: 104 хв

Коли: з 17 березня 2022

Я, "Побєда" і Берлін, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Кузьма Скрябін написав автобіографічну повість про свою молодість, а тепер глядач зможе побачити екранізацію цієї історії. Події розгортаються на початку 90-х, коли молодий Кузьма починав свій шлях до музики, коли випадали можливості, за які варто було хапатися. Ось так він і вирушив на старій машині у Берлін, щоб трохи заробити на цій оборудці. Що з цього вийде, дивіться у кінотеатрах!

Висока мода

Оригінальна назва мовою фільму: Haute Couture

Жанр: комедія, мелодрама

Країна: Франція

Режисер: Сільві Оайон

У головних ролях: Наталі Бай, Ліна Кудрі, Паскаль Арбійо, Сільві Тестю, Клотільда Куро, Клод Перрон, Адам Бесса

Тривалість: 100 хв

Коли: з 24 березня 2022

Висока мода, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. У майстерні Діор все життя працювала Естер, адже мода – її найбільша пристрасть, талант та кропітка праця. Вона досягла всього, чого хотіла у кар’єрі, тож вирішує йти на пенсію. Проте у її житті трапляється Жаді, яка вкрала її сумку. Естер вирішує передати дівчині свої знання та вміння.

Прем'єри фільмів у березні 2022 року:

Генделик

Кролецип та Хом'як Темряви

Історія моєї дружини

Сусідка

Еґреґор

Найманець

Потойбічне

Коханці

Посмертне

Панама

Х

Герой

Швидка

Дача

Патерн

Поганці

Вальдо

Мій хлопець – м'ясник

Морбіус

Найгірша людина у світі

Пограбування по-українськи

Замкнена

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