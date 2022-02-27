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Кінопрем'єри березня 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути
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Найочікуваніші фільми березня 2022 вже можна подивитися у кінотеатрах! "Бетмен", "Морбіус", "Сонік 2", "Я, "Побєда" і Берлін" та порція мультфільмів – Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми та мультики, які вийдуть на екрани у березні!
У березні 2022 року українці матимуть змогу побачити понад 25 кінопрем'єр. Серед цих стрічок будуть і голлівудські блокбастери, і європейські комедії та драми, і фільми українського виробництва, і яскраві мультфільми. На великі екрани вийдуть легендарні продовження та нові роботи кращих режисерів нашого часу.
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Бетмен
- Оригінальна назва мовою фільму: The Batman
- Жанр: екшн, бойовик, драма, кримінал, DC
- Країна: США
- Режисер: Метт Рівз
- У головних ролях: Роберт Паттінсон, Зої Кравіц, Колін Фаррелл, Пол Дано, Енді Серкіс, Пітер Сарсґаард, Джон Туртурро
- Тривалість: 176 хв
- Коли: з 3 березня 2022
Бетмен, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Метт Рівз зняв нову історію про всесвіт Бетмена. Сюжет розповідає історію про Ґотем-сіті, у якому два роки тому з'явився борець за правосуддя. Корумпованим чиновникам та високопосадовцям варто приготуватися, адже їм готуються дати відсіч. Брюс Вейн стає Бетменом.
Я – панда
- Оригінальна назва мовою фільму: Turning Red
- Жанр: анімація, сімейний, комедія, фентезі
- Країна: США
- Режисер: Домі Ші
- Тривалість: 100 хв
- Коли: з 10 березня 2022
Я – панда, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Головній героїні 13 років і звуть її Мей Лі. На дворі Канада 2000 років. Дівчинка дорослішає і це стає справжнім випробуванням. Як опанувати себе та все, що відбувається довкола? Мей змінюється – і фігуральні, і буквально. Вона перетворюється на гігантську червону панду, коли негативні емоції беруть гору.
Їжак Сонік 2
- Оригінальна назва мовою фільму: Sonic The Hedgehog 2
- Жанр: фантастика, пригоди
- Країна: США, Канада
- Режисер: Джефф Фоулер
- У головних ролях: Джим Керрі, Джеймс Марсден, Коллін О'Шонессі, Бен Шварц, Тіка Самптер, Ідріс Ельба
- Тривалість: 113 хв
- Коли: з 31 березня 2022
Їжак Сонік 2, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Глядачі побачать продовження історії про їжака Соніка. У першій частині ми познайомилися з головним героєм та його супротивником, а у другому фільмі пригоди продовжуватимуться та набиратимуть нових обертів. Наклз і Тейлз приходять на допомогу Соніку, щоб Доктор Роботник не отримав те, що жадає для своїх підступних планів.
Я, "Побєда" і Берлін
- Оригінальна назва мовою фільму: Я, "Побєда" і Берлін
- Жанр: роуд-муві, пригоди, комедія, українське
- Країна: Україна
- Режисер: Ольга Ряшина
- У головних ролях: Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева
- Тривалість: 104 хв
- Коли: з 17 березня 2022
Я, "Побєда" і Берлін, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Кузьма Скрябін написав автобіографічну повість про свою молодість, а тепер глядач зможе побачити екранізацію цієї історії. Події розгортаються на початку 90-х, коли молодий Кузьма починав свій шлях до музики, коли випадали можливості, за які варто було хапатися. Ось так він і вирушив на старій машині у Берлін, щоб трохи заробити на цій оборудці. Що з цього вийде, дивіться у кінотеатрах!
Висока мода
- Оригінальна назва мовою фільму: Haute Couture
- Жанр: комедія, мелодрама
- Країна: Франція
- Режисер: Сільві Оайон
- У головних ролях: Наталі Бай, Ліна Кудрі, Паскаль Арбійо, Сільві Тестю, Клотільда Куро, Клод Перрон, Адам Бесса
- Тривалість: 100 хв
- Коли: з 24 березня 2022
Висока мода, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. У майстерні Діор все життя працювала Естер, адже мода – її найбільша пристрасть, талант та кропітка праця. Вона досягла всього, чого хотіла у кар’єрі, тож вирішує йти на пенсію. Проте у її житті трапляється Жаді, яка вкрала її сумку. Естер вирішує передати дівчині свої знання та вміння.
Прем'єри фільмів у березні 2022 року:
- Генделик
- Кролецип та Хом'як Темряви
- Історія моєї дружини
- Сусідка
- Еґреґор
- Найманець
- Потойбічне
- Коханці
- Посмертне
- Панама
- Х
- Герой
- Швидка
- Дача
- Патерн
- Поганці
- Вальдо
- Мій хлопець – м'ясник
- Морбіус
- Найгірша людина у світі
- Пограбування по-українськи
- Замкнена
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