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Walmart зібрав в одному ролику 12 легендарних машин з кіно

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Ролик рекламує нову послугу доставки - фото 1
Ролик рекламує нову послугу доставки

Велика американська роздрібна мережа Walmart опублікувала ролик, в якому зібрала разом всі найвідоміші автомобілі з кіно і мультфільмів.

У відео рекламується служба доставки продуктів.

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У ролику можна побачити Блискавку МакКвіна з мультфільму "Тачки", машину Флінстоунів, Бетмобіль, DeLorian з фільму "Назад у майбутнє", автомобіль K.I.T.T. з серіалу "Лицар доріг", позашляховик з "Парку Юрського періоду" і навіть Бамблбі з "Трансформерів". Всього в ролику показали 12 відомих машин з кінострічок.

Сервіс, який рекламує у своєму ролику Walmart, дозволяє замовити продукти онлайн і потім під'їхати за ними в будь-який з магазинів. Весь замовлений набір доставлять безпосередньо до автомобіля співробітники магазину.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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