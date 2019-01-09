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Hyundai показала безпілотник, який буде допомагати рятувальникам

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Безпілотник від Hyundai буде допомагати рятувальникам - фото 1
Безпілотник від Hyundai буде допомагати рятувальникам

Компанія Hyundai представила на виставці споживчої електроніки CES 2019 у Лас-Вегасі концепт крокуючого аварійно-рятувального автомобіля Elevate.

За задумом авторів проекту, його можна використовувати для роботи на місцях великих природних і техногенних катастроф.

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Hyundai відносить Elevate до категорії Ultimate Mobility Vehicle (UMV), високомобільних транспортних засобів, здатних пересуватися місцевістю, недоступною навіть для підготовлених позашляховиків.

Унікальний безпілотник від Hyundai - фото 299840
Унікальний безпілотник від Hyundai

Під час землетрусів такі крокуючі автомобілі змогли б доставляти рятувальників безпосередньо до епіцентру, де спостерігаються максимальні руйнування. В цивільному житті безпілотник міг би підійматися по ганку будинку та забирати малорухомих пасажирів, наприклад, тих, хто пересувається в інвалідному візку.

Унікальний безпілотник від Hyundai - фото 299839
Унікальний безпілотник від Hyundai

В основі Elevate лежить модульний "візок" для електрокарів зі змінним кузовом-капсулою, яка може бути вантажною або пасажирською. Роботизовані складні "ноги" безпілотника мають п'ять ступенів свободи й обладнані індивідуальним, вмонтованим у маточини коліс електромоторами. Elevate здатний їздити як звичайний автомобіль, підійматися на півтораметрові стіни та переступати такого ж розміру ями, рухаючись при цьому в будь-якому напрямку.

Унікальний безпілотник від Hyundai - фото 299841
Унікальний безпілотник від Hyundai

Крім безпілотника, Hyundai покаже на CES експериментальний інтер'єр автомобілів з четвертим або п'ятим рівнем автономності. Його особливістю стане високотехнологічне скло, яке не лише може змінювати ступінь прозорості, а й перетворюватися на величезний дисплей, а також система розпізнавання жестів і емоцій.

Унікальний безпілотник від Hyundai - фото 299838
Унікальний безпілотник від Hyundai

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Джерело: motor
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