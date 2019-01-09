Hyundai показала безпілотник, який буде допомагати рятувальникам

Компанія Hyundai представила на виставці споживчої електроніки CES 2019 у Лас-Вегасі концепт крокуючого аварійно-рятувального автомобіля Elevate.

За задумом авторів проекту, його можна використовувати для роботи на місцях великих природних і техногенних катастроф.

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Hyundai відносить Elevate до категорії Ultimate Mobility Vehicle (UMV), високомобільних транспортних засобів, здатних пересуватися місцевістю, недоступною навіть для підготовлених позашляховиків.

Унікальний безпілотник від Hyundai

Під час землетрусів такі крокуючі автомобілі змогли б доставляти рятувальників безпосередньо до епіцентру, де спостерігаються максимальні руйнування. В цивільному житті безпілотник міг би підійматися по ганку будинку та забирати малорухомих пасажирів, наприклад, тих, хто пересувається в інвалідному візку.

Унікальний безпілотник від Hyundai

В основі Elevate лежить модульний "візок" для електрокарів зі змінним кузовом-капсулою, яка може бути вантажною або пасажирською. Роботизовані складні "ноги" безпілотника мають п'ять ступенів свободи й обладнані індивідуальним, вмонтованим у маточини коліс електромоторами. Elevate здатний їздити як звичайний автомобіль, підійматися на півтораметрові стіни та переступати такого ж розміру ями, рухаючись при цьому в будь-якому напрямку.

Унікальний безпілотник від Hyundai

Крім безпілотника, Hyundai покаже на CES експериментальний інтер'єр автомобілів з четвертим або п'ятим рівнем автономності. Його особливістю стане високотехнологічне скло, яке не лише може змінювати ступінь прозорості, а й перетворюватися на величезний дисплей, а також система розпізнавання жестів і емоцій.

Унікальний безпілотник від Hyundai

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