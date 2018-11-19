Walmart буде доставляти товари за допомогою безпілотних авто

Найбільший американський ритейлер Walmart у партнерстві з автовиробником Ford Motor запустили в окрузі Майамі-Дейд (штат Флорида) тестову доставку продуктів та інших товарів за допомогою безпілотних автомобілів.

Як повідомляється, для Walmart цей проект – спосіб вивчити можливості доставки безпілотниками та настрою споживачів.

До слова: Безпілотні авто у майбутньому можуть замінити борделі

"Здається, що шопінг вже не може бути простішим – просто замовте онлайн, вийдіть на стоянку і дочекайтеся, коли кур'єр вивантажить покупки, – зазначають на сайті Wallmart. – Але роздрібна торгівля змінюється швидкими темпами, і те, що "легко" у 2018 році, може здатися старомодним у 2028 році. Як і Ford, ми вважаємо, що безпілотні автомобілі неабияк вплинуть на концепцію доставки у майбутньому".

Ford, у свою чергу, хоче зрозуміти, які товари можуть бути доставлені за допомогою роботизованих авто, а також з'ясувати, з якими проблемами можуть зіткнутися робокур'єри. Також компанія вивчить, як можна оптимізувати внутрішній простір безпілотних автомобілів з метою найбільш ефективної доставки різних категорій товарів повсякденного попиту: починаючи від продуктів і закінчуючи кормами для тварин, а також засобами особистої гігієни.

"Ми отримаємо цінну інформацію ще до того, як автономний транспорт стане невід'ємною частиною нашого життя", – зазначив автовиробник.

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