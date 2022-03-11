Wake Up! Український музикант влаштував моторошний перформанс у Лондоні

Український електронний музикант Богдан Конаков влаштував перформанс на вокзалі у Лондоні під назвою Wake Up. Чоловік прикинувся трупом.

Митець ліг униз обличчям прямо на вокзалі, показуючи вбитого громадянського, щоб привернути увагу до військових злочинів Росії в Україні. Відповідний пост з'явився в інстаграмі.

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Своєю театральною дією музикант прагнув закликати світ "прокинутися", оскільки "падіння України" призведе до руйнування всієї Європи та демократичної цивілізації.

"Російські орки вбивають цивільних, бомбардують школи та лікарні. Вони вдерлися до нашої країни, тому що ми вільні люди, які живуть поруч з їхнім автократичним режимом", – написав Конаков, виклавши фото і відео з акції.

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