Сергій Притула показав, чим українці можуть бути корисними захисникам зараз

Сергія Притулу ми знаємо не лише як крутого шоумена та новоспеченого політика. Він ще й волонтер, який допомагає українським військовим протягом не першого року боротися з орками. Тож він вирішив показати, чим можемо допомогти військовим і ми.

На своєму фейсбуці Сергій Притула показав відео зі складом гуманітарної допомоги для українських військових. Так, він закликає кожного допомагати оснащувати наших солдатів, щоб вони могли давати відсіч окупантам.

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Сергій Притула уточнює, що те, що ми бачимо на відео, дуже швидко розбирається. Зокрема він зазначив, що від захисників прийшло понад 2800 заявок. Але не всі вдалося задовольнити. Водночас він додав, що його волонтерський штаб роздав фактично все, що вдалося зібрати.

"Понад 1500 курток, 2200 штанів, понад 3300 шапок, шарфів та балаклав, 1500 пар кросівок та черевиків, 4300 пар шкарпеток та трусів, майже тисячу комплектів термобілизни, 1650 флісових кофт, 2800 футболок, 1250 пар рукавиць. І ще багато чого корисного та необхідного на війні", – сказав він.

Він подякував усім, хто звернувся до фонду. Також додав, що склад не безкінечний. А роздати вдалося необхідних речей на суму понад 10 мільйонів гривень.

*реквізити для підтримки української армії ловіть у публікації Сергія Притули вище

Тож кожного українця він закликав підтримувати армію, а також жертвувати гроші тим волонтерам, яким ви довіряєте. Пам'ятайте, що кожна гривня зараз дуже важлива!

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