Вживану Оку майже без пробігу продають всього за 2500 доларів: фото

ВАЗ-1111 Ока – досить неоднозначний автомобіль. Він належить до розряду тих машин, які хвалять і лають однаково. Так, модель не ідеальна. Але вона досить проста в експлуатації, симпатична зовні, компактна і, що важливо, дуже бюджетна.

Попри такі характеристики, авто так і не стало масовим. Сумарно за 21 рік виробництва з конвеєра зійшло 700 тисяч примірників. Кількість відносно невелика, особливо якщо порівнювати з іншими, популярнішими моделями виробника. Всупереч цьому, деякі екземпляри збереглися до наших днів. Велика частина перебуває в непривабливому стані. Однак зустрічаються машина, які виглядають так, ніби тільки вчора покинули складальну лінію. Один з таких автомобілів і виставили на продаж.

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Представлена Ока 2006 року забарвлена в білий колір і виглядає просто ідеально. За своє 15-річне життя вона проїхала всього 850 км, а весь інший час стояла в добре опалювальному і вентильованому гаражі. На кузові немає ні слідів іржі, ні сколів. Салон малолітражки також у відмінному стані. Під капотом встановлений 2-циліндровий 0,8-літровий двигун потужністю 33 к.с., який пов'язаний з 4-швидкісною механічною КПП.

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