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Renault представила компактний електрокар, присвячений моделі R5
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Компанія Renault, яка раніше розкрила подробиці стратегії під назвою "Ренолюція" (Renaulution), представила ще одну новинку – маленький електрокар 5 Prototype. Його присвятили моделі R5.
До 2025 року марка пообіцяла випустити 14 ключових моделей, серед яких 7 електрокарів і 7 машин класу C/D, і перетворитися на "бренд IT-рішень, сервісів і чистої енергії".
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Провісником нової ери розвитку під назвою "Нова хвиля" (Nouvelle Vague) став електричний концепт Renault 5 Prototype. Його присвятили культовій моделі R5 – мініатюрному автомобілю, що випускався з 1972 по 1996 роки. Він розійшовся тиражем в 5,5 мільйона екземплярів.
Концепт отримав футуристичну зовнішність та гладкі поверхні кузова, що відсилають до R5. Виділяються тільки розвинені колісні арки. Серед інших особливостей – широке лобове скло, масивний передній бампер і незвичайні протитуманки, що виконують одночасно функцію денних ходових вогнів.
Чорний тканинний дах підкреслений червоною смугою, що переходить на невеликі зовнішні дзеркала заднього виду. Її доповнюють виконані в червоному кольорі маточини коліс, помічені цифрою п'ять, яка дублюється на корпусах протитуманних фар і на передніх дверях.
На капоті є ще одне відсилання до R5 – декоративна чорна решітка з червоною блискавкою, що імітує вентиляційні отвори на автомобілі з ДВЗ. Під нею розміщений слот для зарядки акумулятора електрокара.
Салон концепту Renault не розкрила, зазначивши лише, що використовували матеріали, взяті "зі світу електроніки, меблів і спорту". На фотографіях всередині видніється скляний дисплей приладової панелі, що витає у повітрі. Підголівники сидінь оснащені функцією підсвічування.
Renault планує оснащувати майбутні моделі передовою електронікою і технологіями зі штучним інтелектом, а до 2022 року представить нову мультимедійну систему My Link з вбудованою підтримкою Google. В основу електрокарів ляжуть платформи CMF-EV і CMF-B EV – на першій базується електричний концепт-кар Megane eVision, який вже у 2021 році отримає серійне втілення.
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