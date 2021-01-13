Cadillac представив футуристичний концепт персонального транспорту майбутнього

Концерн General Motors у рамках виставки електроніки CES, яка відбулася в онлайн-форматі, представив свій погляд на те, яким буде персональний транспорт преміум-класу у майбутньому. Пересуватися розробники пропонують за допомогою дрона Vertical Take-Off і наземної капсули Landing Drone.

На думку GM, у майбутньому людині для забезпечення повноцінної мобільності буде потрібно відразу 2 транспортні засоби. Дістатися до потрібного місця землею можна буде за допомогою повністю автономного мікроавтобуса, який позбавлений традиційних педалей і кермового управління. "Капсула" з переднім панорамним склінням обладнана незвичною системою панелей, які одночасно виконують функцію дверей. Для зручного доступу в салон частина кузова відкидається в сторону, а бічне скління підіймається вгору.

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Інтер'єр мікроавтобуса також виконаний у футуристичному стилі. Всередині розташований круглий шкіряний диван з інтегрованими сенсорними екранами. Крім того, у передній частині машини розташований величезний вигнутий дисплей, а бортова електроніка здатна збирати біометричні дані пасажирів, щоб видавати їм індивідуальний контент, а також налаштовувати мікроклімат у салоні.

Для переміщення у важкодоступні місця або ж для подолання пробок Cadillac пропонує скористатися літаючим персональним дроном. Машина, в якій може вертикально розміститися один пасажир, обладнана чотирма гвинтами, що дозволяють розвивати швидкість у польоті до 90 кілометрів на годину. Для ідеального огляду передня частина літаючого транспортного засобу повністю прозора. Однак, як і в випадку з наземною капсулою, яким чином відбуватиметься керування аеромобілем поки не відомо.

У жовтні минулого року італійська компанія Firenze представила новий проєкт літаючого реактивного гіперкара Lanciare. Вартість семиметрового аеромобіля, який зможе розганятися до 800 кілометрів на годину, складе близько шести мільйонів доларів.

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