Розмитнення авто в Дії: як правильно зареєструвати машину онлайн

Уряд підтримав законопроєкти про розмитнення легкових автомобілів у Дії. Це одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі, яка має усунути корупцію при перереєстрації машин.

Так, якщо в Україні найближчим часом дозволять проводити розмитнення легкових автомобілів онлайн, то кожен українець зможе подати декларацію та зробити всі платежі у порталі Дія. Про це йдеться у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.

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Як можна розмитнити авто в Дії

У застосунку необхідно буде ввести VIN-код авто, а розрахунок відбудеться автоматично. Вартість залежатиме від обсягу, типу та потужності двигуна, віку автомобіля та його ексклюзивність. На все це потрібно не більше як 5 хвилин.

Після розмитнення авто в Дії користувач зможе провести державну реєстрацію свого ж авто також онлайн у декілька кліків. Ще проєкт передбачає звільнення від оподаткування машин з електричними двигунами та меншу ставку для авто з гібридними двигунами.

Завдяки цифровізації всіх процесів ми усуваємо можливість маніпулювати ціною авто при розмитненні, – написав Михайло Федоров у Telegram.

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