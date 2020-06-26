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Міленіали та зумери засумували за роботою в офісі: дослідження

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Під час роботи з дому часто скаржаться на відеодзвінки - фото 1
Під час роботи з дому часто скаржаться на відеодзвінки

Якщо вам здавалося, що міленіали та зумери отримують задоволення від роботи вдома, то будемо відвертими, нам теж так здавалося. Втім, нове дослідження компаній WeWork, Hamilton Place Strategies і Replica показало, що понад 80% міленіалів і зумерів почуваються відірваними, працюючи віддалено.

За словами опитаних, в ідеалі офіс повинен бути розташований поруч з будинком, щоб не потрібно було витрачати час на дорогу.

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Близько 76% респондентів сказали, що для них офіс як і раніше "важливий" або "дуже важливий". Також молодим співробітникам хотілося б мати в ролі наставників старших колег.

Як відзначили 45% респондентів, під час роботи вдома вони стали менш продуктивними. Учасники опитування заявили, що не хочуть ставати "поколінням Zoom". Відеовиклики ускладнюють робочий процес і нервують співробітників – так відповіли 56% міленіалів і 61% зумерів.

Міленіали та зумери хочуть повернутися до офісів - фото 412550
Міленіали та зумери хочуть повернутися до офісів

Понад половина (56%) опитаних вважає, що роботодавець повинен забезпечити співробітників індивідуальними засобами захисту, а 50% переконані, що компанії повинні гарантувати працівникам чистоту і дезінфекцію приміщень.

А ви вже повернулися до роботи з офісу?

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Джерело: Rusbase
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