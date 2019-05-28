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Вже не той: Роналду не потрапив у ТОП найкращих бомбардирів сезону

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Кращим бомбардиром Італії став 36-річний нападник Сампдорії - фото 1
Кращим бомбардиром Італії став 36-річний нападник Сампдорії / Sportbox

Кріштіану Роналду не увійшов у першу трійку найкращих бомбардирів чемпіонату.

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше за 12 років не увійшов у першу трійку найкращих бомбардирів чемпіонату.

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На рахунку португальця 21 гол у Серії А. Востаннє Кріштіану забивав так мало голів у 2006 році, коли оформив 9 м'ячів за МЮ. Тим не менш, низька результативність Роналду не завадила Ювентусу стати чемпіоном Італії, випередивши Наполі на 11 пунктів.

Кращим бомбардиром Італії став 36-річний нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла. Друге місце зайняв форвард Аталанти Дуван Сапата, який забив 23 голи. Третім став Кшиштоф Пентек (22), який почав сезон у Дженоа, а закінчив у Мілані.

Фабіо Квальярелла - фото 330343
Фабіо Квальярелла

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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