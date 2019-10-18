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Бокс

Вже не та: зірка серіалу Всі жінки відьми у прозорій сукні

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Роуз МакГоуен - фото 1
Роуз МакГоуен / newsprima

Американська кінозірка Роуз МакГоуен завжди відрізнялася розкутістю і схильністю до епатажу. З роками це не змінилося.

Зараз зірці серіалу Всі жінки відьми 46, і вона зважилася повторити свій зухвалий вихід, хоча в набагато менш відвертому вбранні. Для світського заходу Роуз МакГоуен обрала в'язане плаття, яке відкриває спину. При цьому акторка вирішила обійтися без білизни.

І ще: Всі жінки відьми: як змінилися зірки серіалу за 20 років

Роуз МакГоуен у юні роки - фото 362378
Роуз МакГоуен у юності

Сукня підкреслила всі округлості актриси, але вже не викликала захоплення: її навіть розкритикували за вибір вбрання. Користувачі відзначили, що Роуз помітно розповніла, а біле в'язане плаття тільки додало їй зайвого об'єму і зробило силует її фігури розпливчастим. Декого збентежило, що 46-річна МакГоуен продовжує оголятися і епатувати публіку. Також шанувальники з сумом обговорюють те, як зараз виглядає зірка.

Можливо, все це пояснюється тим, що за останній час в житті Роуз сталося кілька похмурих подій. Актриса виявилася в центрі скандалу з продюсером Харві Вайнштейном, звинувативши його в домаганнях, помічник Роуз скоїв суїцид, і у світлі цих подій МакГоуен стали все рідше запрошувати на зйомки.

Rose McGowan - фото 362418
Rose McGowan / gettyimages
Rose McGowan - фото 362419
Rose McGowan / gettyimages

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Джерело: newsprima
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