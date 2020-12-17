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В'єтнамський столяр створив зменшену дерев'яну копію пікапа Ford Raptor
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В'єтнамський столяр Woodworking Art, який прославився на ютубі у тому числі завдяки майстерно виконаним з дерева масштабним моделям автомобілів, виставив на продаж свою останню саморобку – Ford Ranger Raptor у масштабі 1:13.
На створення пікапа Ford Raptor він витратив 35 днів, і тепер готовий розлучитися з ним за 2 тисячі доларів.
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У довжину модель досягає 500 міліметрів, в ширину – 220 міліметрів, а у висоту – 210 міліметрів, вага пікапа – 5 кілограмів. У "Раптора" функціонує підвіска, крутяться колеса, відчиняються двері та багажник, відкидається борт, як у повнорозмірного пікапа. Машина повністю виготовлена з дерева Фокіенія (в'єтнамський кипарис), а при його створенні використовувалися тільки найпростіші інструменти.
У Woodworking Art є й інші роботи. Наприклад, у вересні цього року він зробив Ford Mustang GT500 1967 року. Причому використовував для цього дерев'яні обрізки, а також Honda CR-V з 5 різнокольорових дощок. Навесні він створив деталізовану копію Toyota Land Cruiser Prado – весь декор був виготовлений вручну, а оптика і лобове скло зроблені з фольги.
До недавнього часу створення маштабні моделей з дерева було для Woodworking Art хобі, проте тепер він почав їх продавати з доставкою по всьому світу. На його канал на ютубі зараз підписалися майже 2 мільйони людей.
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