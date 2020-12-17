Tesla розігнали до шаленої швидкості і наздогнали реактивний літак: відео

Ентузіасти зняли на відео небезпечний трюк з Tesla. Вони розігнали електромобіль до максимальної швидкості.

Як видно з відео, Tesla їхала зі швидкістю у 245 кілометрів на годину, а реактивний літак змусили летіти майже впритул над електромобілем.

До теми: Найпотужніша Tesla Model S vs Porsche Taycan Turbo S: видовищне відео гонки електрокарів

За словами творця відео Алішера Панка, до них такого ще не робив ніхто. За зйомку ролика відповідав Сергій Валяєв з Cameraptor. Він пояснив, що Tesla – хороший вибір для такого трюку, тому що вона спроєктована таким чином, що вага розподіляється по дну машини і рівномірно притискає її до землі.

Планування всього процесу зайняло пів року. Автор мріє, щоб відео трюку побачив Ілон Маск, після чого надав би модель Tesla для наступних роликів команди.

Читайте також: Дивіться ефектну дрег-гонку Ford Mustang Кена Блока та найпотужнішої у світі Mazda RX-7