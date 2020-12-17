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Tesla розігнали до шаленої швидкості і наздогнали реактивний літак: відео
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Ентузіасти зняли на відео небезпечний трюк з Tesla. Вони розігнали електромобіль до максимальної швидкості.
Як видно з відео, Tesla їхала зі швидкістю у 245 кілометрів на годину, а реактивний літак змусили летіти майже впритул над електромобілем.
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За словами творця відео Алішера Панка, до них такого ще не робив ніхто. За зйомку ролика відповідав Сергій Валяєв з Cameraptor. Він пояснив, що Tesla – хороший вибір для такого трюку, тому що вона спроєктована таким чином, що вага розподіляється по дну машини і рівномірно притискає її до землі.
Планування всього процесу зайняло пів року. Автор мріє, щоб відео трюку побачив Ілон Маск, після чого надав би модель Tesla для наступних роликів команди.
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