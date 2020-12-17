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Jaguar показав новий віртуальний гіперкар Vision GT SV: до "сотні" за 1,65 секунди
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Компанія Jaguar представила віртуальний гоночний електрокар Vision GT SV – так виглядає розвиток моделі Vision Gran Turismo Coupe 2019 року. GT SV досконаліший: він отримав 4-моторну силову установку сумарною потужністю 1903 кінських сили.
Вона забезпечує гіперкару Jaguar Vision GT SV розгін з місця до "сотні" за 1,65 секунди. Як і минулорічний Vision Gran Turismo Coupe, новинка розроблена для гри Gran Turismo і відтворена у реальному світі у натуральну величину.
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Електродвигуни встановлені на кожне колесо автомобіля, і у кожного є власний одношвидкісний редуктор. У порівнянні з торішнім Vision Gran Turismo Coupe, потужність збільшилася майже вдвічі, з 1020 до 1903 сил, а тяги майже втричі більше – 3360 Нм проти 1200. Зросла і максимальна швидкість – тепер вона становить не 322 кілометри на годину, а всі 410. Крім того, Vision GT SV оснащений інтелектуальним повним приводом і системою оптимізації тяги коліс.
Розробкою віртуального гіперкара займалися фахівці Jaguar Design, команда Jaguar Racing і підрозділ SV. Vision GT SV отримав обтічну полегшену конструкцію кузова, виготовлену з композитного матеріалу. Деякі елементи футуристичного дизайну були запозичені у класичних моделей бренду, наприклад, вигин крил відсилає до автомобілів C-type і D-type.
Однак особливу увагу приділили аеродинаміці. Новий, більший передній сплітер і складне заднє крило (данина поваги гоночному XJR-14) дозволили збільшити притискну силу і поліпшити зчеплення коліс з дорогою. Вентиляційні отвори переднього бампера своєю чергою направляють повітря поверх передніх коліс, зменшуючи тим самим турбулентність та допомагаючи повітряному потоку безперешкодно рухатися до задньої частини автомобіля.
Знизу, за передньою віссю, розташований кільовий елемент – його завдання забезпечувати стійкість на високих швидкостях і прискорювати повітряний потік, одночасно знижуючи його тиск. Коефіцієнт аеродинамічного опору Vision GT SV становить 0,398 Cх, а притискна сила на швидкості 322 кілометри на годину дорівнює 483 кілограмами.
У салоні встановлені 2 анатомічні гоночні крісла, обтягнуті новою технологічною тканиною TypeFibre – вона служить екологічною альтернативою шкірі, не поступаючись останній по довговічності. Цю тканину у майбутньому планують використовувати на I-Type 5 протягом 7 сезону чемпіонату світу ABB FIA Formula E.
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