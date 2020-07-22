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В'єтнамська бабця не стригла і не мила волосся 64 роки: фотофакт
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Пенсіонерка з В'єтнаму стала місцевою зіркою завдяки своєму волоссю, яке вона не стригла і не мила понад 64 роки. Ні, вона не замазура, просто в неї був вагомий привід відмовитися від шампуню.
Власниці незвичайної стрижки Нгуєн Тхі Дінь з в'єтнамської провінції Бен Тре – 83 роки, а стригтися вона припинила, коли їй було 19. Ось уже впродовж 64 років пенсіонерка не тільки не відвідувала перукарню, а й ніколи не користувалася шампунем, через що її шестиметрові коси стали схожі на пітона, пише видання Oddity Central.
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Можна було б подумати, що бабусі просто лінь приймати душ, але її незвичайна особливість має інше пояснення. Нгуєн стверджує, що в молодості вона страждала від дуже сильних головних болів, але походи до лікаря не приносили жодних результатів.
При цьому в юності вона помітила зв'язок між обрізанням волосся і нападами мігрені, а після експерименту з утриманням від стрижок ще більше переконалася в теорії про те, що головний біль приходить після відвідин перукарні.
Відтоді я перестала стригти волосся, і, коли воно знову почало рости, мені нарешті полегшало. Та коли я мила свої коси, у мене знову починала боліти голова. Тому я повністю припинила ще й мити волосся, – поділилась жінка.
Зараз свої довгі коси вона заплела один товстий дред, який візуально нагадує змію. У такій зачісці пенсіонерка теж бачить плюс. "Мені вже багато років, і волосся на моїй голові сиве. Але оскільки я давно його не мила, велика частина мого "пітона" досі коричнева. Це нагадує мені про мою молодість", – розповідає бабуся.
У 1990 році Нгуєн Тхі Дінь перебралася в буддійський храм Хюе Фуоко, де вона живе й зараз. Жінка стала вегетаріанкою, почала читати буддійські мантри й загалом веде дуже скромний спосіб життя. А її волосся, як і раніше, росте зі швидкістю близько десяти сантиметрів на рік.
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