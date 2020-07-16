В Індії 95-річний дідусь жодного разу не стригся і відростив сім метрів волосся: фотофакт

В Індії в штаті Карнатака 95-річний чоловік, якого місцеві жителі називають Доддапалія, жодного разу за все життя не стриг волосся – локони виросли на 7 метрів. Індіанець навіть не думає про те, щоб зістригти волосся. На його думку, саме в них його сила.

Здалека зачіска Доддапалії нагадує велику кулю. Більш того, у своєму рідному селі дідусь вважається божеством. Доддапалія дуже любить підвищену увагу до власної персони і без скромності називає себе "представником Бога на Землі". Чоловік вважає, що в його волоссі зберігається сила і секрет довголіття.

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Сусіди Доддапалії кожен день навідуються до індіанця, щоб його розчесати, і для чоловіка ця процедура не з приємних. Через довжину локони чоловіка сплутались і перетворилися в дреди.

Більш того, Доддапалія не пам'ятає, коли востаннє мив голову і сам брав у руки гребінець. Можливо, у нього на це просто немає часу, адже кожен день йому доводиться спілкуватися з парафіянами, вислуховувати їхні скарги та давати життєві поради, за якими до нього приходять люди.

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