Вєрка Сердючка здивувала мережу своїм новим образом

Українська епатажна суперзірка Вєрка Сердючка продемонструвала шанувальникам новий несподіваний образ.

Вєрка Сердючка порадувала своїх підписників новою фотографією в незвичному для неї образі. Знімок артистка виставила на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Сердючка постала у яскраво-червоній сукні і стоїть на тлі лісу, тримаючи в одній руці череп, а в інший маленьку сову. Образ відьми неабияк зацікавив користувачів мережі, які активно це висловлювали у коментарях під кадром.

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