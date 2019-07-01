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Олександр Пономарьов розчулив мережу архівним фото

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Олександр Пономарьов - фото 1
Олександр Пономарьов / instagram

Відомий український співак Олександр Пономарьов привітав усіх з Днем молоді, опублікувавши архівне фото з Кузьмою Скрябіним. Знімок з привітаннями артист оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

На зображенні Олександр Пономарьов позує разом зі Скрябіним на зйомках відомого мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки".

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"З Днем молоді", – підписав публікацію Пономарьов.

Варто відзначити, що співак досить часто радує шанувальників архівними кадрами. Підписники артиста позитивно оцінили фотографію. Багато хто поностальгувати про те, яким хорошим вийшов мюзикл, а інші просто привітали співака у відповідь.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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