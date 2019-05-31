Вєрка Сердючка заінтригувала новим фото в Нью-Йорку

Співачка Вєрка Сердючка розбурхала своїх шанувальників новим фото з мамою!

Цей знімок, опублікований в Instagram-акаунті української суперзірки, захопив шанувальників образу Андрія Данилка.

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Фото було зроблено під час гастролей Вєрки Сердючки в одному з міст США. А саме в Нью-Йорку. Якщо бути ще точнішими, то зірки сфотографувалися під час прогулянки по Центральному парку (Central Park) – це, між іншим, один з найбільших і найвідоміших у світі парків. Фанати припускають, що Сердючка дасть шоу на Манхеттені.

А поки ексцентрична співачка розважається за океаном, користувачі активно коментують її свіжий знімок.

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