Стильна Вєрка Сердючка покаталася на велосипеді разом з мамою: кумедне відео

Український артист Андрій Данилко останнім часом досить рідко з'являється на публіці в образі своєї сценічної героїні Вєрки Сердючки. Однак днями він повеселив шанувальників новим відео з веселою провідницею, яке було опубліковано на сторінці Сердючки в Instagram.

У ролику Вєрка, одягнена в стильний чорний спортивний костюм і білі кросівки, а також з фірмовою зіркою на голові, їде на велосипеді. Поруч біжить її "мама", дбайливо притримуючи "дочку" за талію, щоб та не впала. При цьому всі учасники процесу заразливо сміються.

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Кумедне відео викликало справжній фурор серед підписників епатажної артистки, серед яких є і її зіркові колеги. Так, Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва та Меловін залишили усміхнені смайлики.

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