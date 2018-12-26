В'ячеслав Узєлков опублікував зворушливий пост, присвячений дружині

Уже не перший день в мережі обговорюють можливе розлучення тренерів у шоу "Зважені та щасливі" і подружжя В'ячеслава і Марини Узєлкових. Втім, пара не коментує ці чутки.

Якщо Марина зовсім не впливає на тему відносини з чоловіком, В'ячеслав раз у раз присвячує дружині зворушливі пости. Наприклад, днями він сфотографувався з великим букетом троянд, зазначивши, що вони призначені його дружині. У коментарі він публічно зізнався Марині.

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"Сьогодні 24 грудня. Ця дата дуже дорога і дуже важлива у моєму житті. Ні, це не Різдво і не день народження. Це щось більше. Ця дата – це початок всесвіту, початок найяскравішого життя. Початок щастя. Для мене – це початок нового, щасливого і радісного життя. Ця дата перевернула мій внутрішній всесвіт, зупинила і дала поштовх до нових звершень. Ці квіти для неї – однієї, найкращої, коханої, розумної, сильної і ніжної. Просто скажу – КОХАЮ", – написав В’ячеслав.

Марина поки ніяк не відреагувала на пост чоловіка.

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