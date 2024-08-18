Porsche побудував 993 Speedster в єдиному екземплярі для хлопця, який дуже цього хотів

Програма Porsche Sonderwunsch – дослівно "особливі побажання". Вона дозволяє дуже особливим клієнтам працювати з автовиробником над тим, що вони хочуть, в межах розумного.

Італійський дизайнер Лука Трацці хотів 993-й для своєї колекції Porsche Speedster, але Porsche ніколи офіційно не випускав жодного, лише спеціальні моделі для Феррі Порше, Джеррі Сайнфелда та один у рамках заводської реставрації. Тепер з'явився четвертий, пише Motor1.

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Трацці фактично допоміг розробити автомобіль у співпраці з людьми з Porsche Sonderwunsch. Він базується на кабріолеті 993 Carrera Cabriolet і відрізняється унікальним зрізаним лобовим склом і задньою панеллю.

Серед інших унікальних деталей – чорні 18-дюймові колісні диски Turbo з окантовкою в колір кузова, дзеркала заднього виду в стилі ретро, жовто-чорне оздоблення сидінь у вигляді картатого прапора та фари з чотириточковими ходовими вогнями, що використовуються в сучасних моделях Porsche. Колір – унікальний жовтий, названий на честь собаки Трацці, Отто.

Деякі елементи оздоблення, такі як передній спойлер, бічні спідниці та задні панелі, натхненні моделями 993 Turbo. Перед задніми колесами встановлений протектор у вигляді акулячого плавника, що відсилає до оригінального 911 Speedster 1989 року. Ходова частина, включаючи двигун, шасі та гальма, походить від 993 Carrera RS. 3,8-літрова "шістка" видає 300 кінських сил.



Під капотом у цього авто – 300 "конячок" / Фото Porsche

Porsche покаже автомобіль на автосалоні в Монтереї, а потім він повернеться до Європи, де його передадуть компанії Trazzi для остаточної доставки. Під час будівництва Порше дозволив Траззі спостерігати, як оцинковують голий кузов, і навіть дозволив йому нанести частину фарби.

Sonderwunsch існує вже кілька десятиліть, кастомізуючи серійні моделі та створюючи спеціальні одиничні екземпляри, але кілька років тому Porsche формалізувала процес, який використовується для замовлень клієнтів. Хоча у 2022 році компанія побудувала 996 "Sport Classic", який згодом був проданий на аукціоні, це була перша реставрація для приватного клієнта.

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Для такого проєкту гонорар починається зі 100 000 доларів, але можна уявити, що він дуже швидко і різко зростає. Але у світі, де так багато людей хочуть мати свій власний особливий Porsche, це найкраща річ.