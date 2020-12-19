Водіння автомобіля під час ожеледиці: поради експертів

Саме зимовий період є найнебезпечнішим і складним для водіння машини. Щоб уникнути аварій, автомобілістам дали кілька дієвих порад, які допоможуть мінімізувати ризики виникнення небезпечних ситуацій на дорозі.

Перша і одна з найголовніших – вибрати якісну зимову гуму, адже це набагато спростить процес їзди, стверджують фахівці.

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Також слід перевірити загальний стан машини, і якщо є якісь несправності, треба їх полагодити. Дуже обережним водій має бути там, де скупчується вода при відлизі. А саме: тунелі, мости, низини і широкі узбіччя. Практика показує, що саме в таких місцях найчастіше з'являються калюжі, які потім перетворюються на ковзанку. Плюс, водій має уважно стежити за дорогою перед світлофором, пішохідним переходом і перехрестям, а також на зупинках громадського транспорту.

Наближаючись до таких місць, краще зменшити швидкість. А щоб подолати занос, потрібно виконати переривчасте гальмування. І натискати на педаль слід швидко і сильно кілька разів поспіль. Педаль гальма не варто довго тримати натиснутою: відбудеться блокування коліс. Крім цього варіанту, також можна спробувати і другий – ступеневий. Він відрізняється від першого тим, що гальмо відпускають, але натискання роблять дозовано.

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