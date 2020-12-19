На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Два розбиті Ford Mustang продають за ціною пари топових iPhone
-
- 27
На американському аукціоні GSA виставили на продаж 2 розбиті Ford Mustang жовтого і бордового кольорів. За обидва спорткари, що пройшли серію краш-тестів, планують отримати 3 700 доларів. За цю ж суму можна придбати пару топових iPhone 12 Pro Max.
У 2018 році спорткари Ford Mustang брали участь у краш-тестах Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США. Під час випробувань фахівці тестували "Мустанги" під час бічних ударів.
Це цікаво: Українець розлютив поліцію своєю Tesla на автопілоті, яка перевищила швидкість: відео
Зазвичай автомобілі, що пройшли подібні тести, відправляють на утилізацію, але з цими так вирішили не чинити. Оскільки спорткари виявилися не сильно пошкоджені, представники організації прийняли рішення продати розбиті машини.
Технічний стан обох Ford Mustang не дозволяє їм самостійно пересуватися. Крім того, якщо потенційний покупець вирішить відновити автомобілі, пересуватися дорогами загального користування він не зможе. Спорткари продають з обмеженням на експлуатацію, і при їх покупці новому власнику доведеться підписати відповідну угоду. Тому єдине, що зможе зробити покупець – розібрати машини на запчастини.
Пошкоджені Ford Mustang можна буде лише розібрати на запчастини:
Обидва "Мустанги" обладнані 2,3-літровим турбомотором EcoBoost потужністю 310 кінських сил. Для одного спорткара передбачена автоматична трансмісія, інший оснащений "механікою". Вартість двох спорткарів на торгах досягла 3 700 доларів. За цю ж ціну в Україні можна купити пару iPhone 12 Pro Max.
На початку червня на аукціоні Copart виставили на продаж розбитий Chevrolet Corvette C8. Автомобіль оцінили у 107 599 доларів. Цікаво, що новий суперкар коштує на 47 707 доларів дешевше.
Читайте також: Бетмену б сподобалося: у Nissan показали, як може виглядати GT-R через 30 років
-
12:22Sony прибрала Cyberpunk 2077 з фірмового магазину PlayStation Store
-
11:51McCartney III: слухайте новий альбом Пола Маккартні
-
11:18ДРУЗІ, Пліткарка, Диво-Жінка та інші: HBO показав крутий тизер найочікуваніших прем'єр
-
10:47alyona alyona та KALUSH представили крутий анімаційний кліп Вода: дивіться онлайн
-
10:19Два розбиті Ford Mustang продають за ціною пари топових iPhone
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:52Мисливець на монстрів: критики жорстко пройшлися по фільму з Мілою Йовович
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 грудня
-
08:50Суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво вперше засвітив свій розкішний будинок під Києвом
-
08:16Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність
-
07:35День ангела Миколи 2020: значення імені та характер його власників
-
06:53Привітання з Днем Святого Миколая у прозі: побажання своїми словами
- 18 грудня
-
23:55Олексій Тригубенко – фіналіст шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото
-
23:51Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:49Принцеса Беатрис порушила королівську традицію через Меган Маркл
-
21:2519 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:05З Днем Святого Миколая! Найкращі привітання з Миколаєм
-
20:40Тіна Кароль звабила мережу відвертим знімком топлес
-
20:12Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
20:00Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая
-
19:43Український замок потрапив до світового переліку величних будівель
-
19:31Перші ластівки: Залежні – дивитися онлайн всі серії 2 сезон
-
19:15Nokia презентувала свій перший ноутбук: чим він особливий
-
18:42Ці знаки Зодіаку можуть підтримати у будь-якій ситуації
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 грудня
-
08:16Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність
- 18 грудня
-
23:51Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото
-
20:12Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
20:00Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая
-
17:19Найніжніший і найсмачніший салат на Новий рік 2021: простий рецепт
-
14:24Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році
-
12:52У мережі показали найкращі фото природних явищ року
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 грудня
-
07:17Перший раз: як навчитися кататися на лижах
- 17 грудня
-
21:49Викрити зраду може допомогти вибір секс-пози вашої другої половинки
-
18:237 порад з тайм-менеджменту з улюблених фільмів
-
14:20Прекрасна інопланетянка: Мілі Йовович – 45, найкращі фільми з акторкою
-
12:02Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 грудня
-
07:15Ідеально на сніданок: рецепт яєчних конвертиків з сиром і шинкою
- 16 грудня
-
21:53Для максимального задоволення: 5 правил сексу на кухні
-
18:24Дизайнер створила пряниковий будиночок з Сам удома
-
15:45Дуже по-різдвяному: рецепт домашнього мандаринового пирога
-
12:20Науковці назвали найнебезпечніше місце, де найвищий ризик зараження COVID-19
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 грудня
-
07:49У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат
- 15 грудня
-
21:56Чому займатися сексом зранку корисно для кар'єри: відповідь науковців
-
19:18Нідерландці випустили найкращий різдвяний ролик: зворушує до сліз
-
15:25Користувачі мережі визначили найгарячіші та найеротичніші фільми в історії кіно