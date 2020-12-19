Два розбиті Ford Mustang продають за ціною пари топових iPhone

На американському аукціоні GSA виставили на продаж 2 розбиті Ford Mustang жовтого і бордового кольорів. За обидва спорткари, що пройшли серію краш-тестів, планують отримати 3 700 доларів. За цю ж суму можна придбати пару топових iPhone 12 Pro Max.

У 2018 році спорткари Ford Mustang брали участь у краш-тестах Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США. Під час випробувань фахівці тестували "Мустанги" під час бічних ударів.

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Зазвичай автомобілі, що пройшли подібні тести, відправляють на утилізацію, але з цими так вирішили не чинити. Оскільки спорткари виявилися не сильно пошкоджені, представники організації прийняли рішення продати розбиті машини.

Технічний стан обох Ford Mustang не дозволяє їм самостійно пересуватися. Крім того, якщо потенційний покупець вирішить відновити автомобілі, пересуватися дорогами загального користування він не зможе. Спорткари продають з обмеженням на експлуатацію, і при їх покупці новому власнику доведеться підписати відповідну угоду. Тому єдине, що зможе зробити покупець – розібрати машини на запчастини.

Пошкоджені Ford Mustang можна буде лише розібрати на запчастини:

Обидва "Мустанги" обладнані 2,3-літровим турбомотором EcoBoost потужністю 310 кінських сил. Для одного спорткара передбачена автоматична трансмісія, інший оснащений "механікою". Вартість двох спорткарів на торгах досягла 3 700 доларів. За цю ж ціну в Україні можна купити пару iPhone 12 Pro Max.

На початку червня на аукціоні Copart виставили на продаж розбитий Chevrolet Corvette C8. Автомобіль оцінили у 107 599 доларів. Цікаво, що новий суперкар коштує на 47 707 доларів дешевше.

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