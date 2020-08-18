У мережі продають iPhone з Fortnite за космічні гроші

Коли Apple вилучила Fortnite з App Store, деякі власники iPhone почали продавати свої смартфони зі встановленим Fortnite за великі гроші на Ebay.

Перевірка eBay показує, що зараз продається більше, ніж кілька iPhone з цінами вище 1300 доларів за iPhone 11 з об'ємом пам'яті 64 ГБ. Є навіть одна людина, яка хоче продати iPhone X за ціною 10 000 доларів.

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Хлопці з Wccftech також помітили iPad, знову ж таки з встановленим Fortnite, який продавався за ціною 900 доларів.

Зайве говорити, що не варто купувати iPhone або iPad тільки тому, що на ньому встановлений Fortnite. Ви не зможете оновити гру, щоб грати в новий контент, та й є ймовірність, що гра все ж з'явиться в App Store через якійсь час. Тим, хто продає свої iPhone і iPad – браво. Але, сподіваємося, ніхто не прийме вашу "заманливу" пропозицію!

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