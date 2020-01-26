Ввечері потерпиш: у Швейцарії з'явилась туалетна заборона

Швейцарія вважається однією із найкращих країн для життя, однак і тут є свої креативні закони. Звісно ж, вони працюють на благо громадян, але викликають чимало питань.

Швейцарія є однією із найбезпечніших світових країн, а життя тут вважається ледь не ідеальним. Звісно ж, для цього доводиться добряче працювати всім, а також існують серйозні правила та заборони. А нещодавно з'явився ще один закон, який змушує користувачів дивуватись.

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Річ у тому, що після 22:00 громадянам не рекомендують приймати душ і змивати воду в туалеті. Причина такого нововведення доволі проста і ще раз показує рівень турботи та вихованості: так борються з нічним шумом, який заважає спати.

У Швейцарії заборонили походи у ванну після 22:00

Такий закон діє лише у багатоквартирних будинках, де нічні водні процедури можуть заважати сусідам. Але можна встановити сучасну сантехніку, яка забезпечить хороший рівень шумоізоляції. А от ігнорування цього важливого правила може завершитись тим, що сусіди напишуть скаргу, гучним людям прийде спершу попередження, а потім навіть штраф. Врешті регулярне порушення закону може призвести навіть до виселення, якщо люди винаймають квартиру.

Звісно ж, важливий і людський фактор, адже доброзичливі стосунки між сусідами дозволяють інколи порушувати суворе нічне правило.

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