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Дивна приватність: відео з чоловічої вбиральні шокувало Reddit

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Чоловічий туалет не для сором'язливих - фото 1
Чоловічий туалет не для сором'язливих

І поки жінки стикаються з проблемою черг у громадських туалетах, то на чоловіків очікує ще більший стрес – відсутність перегородок. Однак ця вбиральня перевершила всі очікування!

На платформі Reddit користувач з ніком customiser поділився епічним відео з громадського туалету, яке стрімко набирає популярності на платформі.Всього за 5 годин запис побачили понад 20 тисяч осіб, а ще більш як 500 залишили коментарі.

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"Ви чули про пісуари без перегородок, тож тепер готуйтесь до кабінок без перегородок", – відзначив автор, вражений креативністю власників будівлі. І справді, спершу все здається цілком приватним, аж поки не відкривається вид на всі туалети всередині однієї суцільної кабінки.

You’ve heard of urinals without dividers, now get ready for stalls with no dividers! from r/CrappyDesign

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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