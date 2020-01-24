Дивна приватність: відео з чоловічої вбиральні шокувало Reddit

І поки жінки стикаються з проблемою черг у громадських туалетах, то на чоловіків очікує ще більший стрес – відсутність перегородок. Однак ця вбиральня перевершила всі очікування!

На платформі Reddit користувач з ніком customiser поділився епічним відео з громадського туалету, яке стрімко набирає популярності на платформі.Всього за 5 годин запис побачили понад 20 тисяч осіб, а ще більш як 500 залишили коментарі.

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"Ви чули про пісуари без перегородок, тож тепер готуйтесь до кабінок без перегородок", – відзначив автор, вражений креативністю власників будівлі. І справді, спершу все здається цілком приватним, аж поки не відкривається вид на всі туалети всередині однієї суцільної кабінки.

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