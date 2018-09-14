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ВВ – Кобіта: запальний кліп з львівськими дівчатами і текст пісні

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ВВ – Кобіта: дивитись кліп онлайн - фото 1
ВВ – Кобіта: дивитись кліп онлайн

Воплі Відоплясова випустили яскраве відео на трек "Кобіта" з красунями. Дивіться кліп онлайн та текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Відомий український гурт ВВ поділився новим кліпом на запальну пісню "Кобіта", знятим у Львові посеред красивих краєвидів. Як зізнається кліпмейкер Олена Вінярська, тепер Львів можна називати не містом Лева, а Левиць. Лідер гурту Олег Скрипка наголосив, що нова пісня є захистом сучасних дівчат.

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Кобіта з галицького діалекту – це суперова, класна дівчина або жінка. Зараз існують певні упередження щодо красивих і стильних панночок: їх критикують або ж взагалі висміюють. Проте я залюбки стану на їхню сторону! Так, вони полюбляють покрутити нами, чоловіками, та така наша тяжка чоловіча доля, що ж поробиш! Сяйні, гожі, вальні наші дівчата, кобіти будь-якого віку! Вмикайте голосніш – і танцюйте! – ділиться лідер гурту.

ВВ Кобіта: дивитись кліп онлайн:

ВВ Кобіта: текст пісні:

Перл бризки – намисто,
Поринаю за хмари.
Боже правий, такі не вдало
Щось хтів тобі сказати.
Але ж втім ти обернулась,
Поглядом вогнем метнувши,
Я скажений і уражений
Покохав тебе ураз.

Промина дивина,
Зірка вранішня вогнева.
Проліта комета,
Королева з міста Лева.

Штуки, луки, файні буки
Модні стрілися на каву.
Колежанки у серпанку
З клубу ізрання вертались.
Тари – бари, посідали в барі.
Оулд скул тобі так личить.
Вид ретрушний, усі ці рюши
Вкрай мене гипнотизують.

Промина дивина,
Зірка вранішня вогнева.
Проліта комета,
Королева з міста Лева.

Промина Галина,
Моя полум’яна леді.
Поміж хмар - мега стар,
Сяйну кобіту я вгледів.

Ти - кобіта знаменита,
Йога, фітнес, боді, тріцепс.
Гамірна, така грайлива,
Знов мене ти ігноруєш.
Я ж писав тобі на вайбер!
Римував чуття строкато!
В три дні отримав смайлик!
Як же я тебе кохаю!

Промина дивина,
Зірка вранішня вогнева.
Проліта комета,
Королева з міста Лева.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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