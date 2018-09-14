ВВ – Кобіта: запальний кліп з львівськими дівчатами і текст пісні

Воплі Відоплясова випустили яскраве відео на трек "Кобіта" з красунями. Дивіться кліп онлайн та текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Відомий український гурт ВВ поділився новим кліпом на запальну пісню "Кобіта", знятим у Львові посеред красивих краєвидів. Як зізнається кліпмейкер Олена Вінярська, тепер Львів можна називати не містом Лева, а Левиць. Лідер гурту Олег Скрипка наголосив, що нова пісня є захистом сучасних дівчат.

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Кобіта з галицького діалекту – це суперова, класна дівчина або жінка. Зараз існують певні упередження щодо красивих і стильних панночок: їх критикують або ж взагалі висміюють. Проте я залюбки стану на їхню сторону! Так, вони полюбляють покрутити нами, чоловіками, та така наша тяжка чоловіча доля, що ж поробиш! Сяйні, гожі, вальні наші дівчата, кобіти будь-якого віку! Вмикайте голосніш – і танцюйте! – ділиться лідер гурту.

ВВ – Кобіта: дивитись кліп онлайн:

ВВ – Кобіта: текст пісні:

Перл бризки – намисто,

Поринаю за хмари.

Боже правий, такі не вдало

Щось хтів тобі сказати.

Але ж втім ти обернулась,

Поглядом вогнем метнувши,

Я скажений і уражений

Покохав тебе ураз.

Промина дивина,

Зірка вранішня вогнева.

Проліта комета,

Королева з міста Лева.

Штуки, луки, файні буки

Модні стрілися на каву.

Колежанки у серпанку

З клубу ізрання вертались.

Тари – бари, посідали в барі.

Оулд скул тобі так личить.

Вид ретрушний, усі ці рюши

Вкрай мене гипнотизують.

Промина дивина,

Зірка вранішня вогнева.

Проліта комета,

Королева з міста Лева.

Промина Галина,

Моя полум’яна леді.

Поміж хмар - мега стар,

Сяйну кобіту я вгледів.

Ти - кобіта знаменита,

Йога, фітнес, боді, тріцепс.

Гамірна, така грайлива,

Знов мене ти ігноруєш.

Я ж писав тобі на вайбер!

Римував чуття строкато!

В три дні отримав смайлик!

Як же я тебе кохаю!

Промина дивина,

Зірка вранішня вогнева.

Проліта комета,

Королева з міста Лева.

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