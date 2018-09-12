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Джамала – Крила: потужний кліп і текст пісні

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Джамала – Крила: дивіться онлайн - фото 1
Джамала – Крила: дивіться онлайн / YouTube

Джамала випустила відео на пісню Крила і викликала захват у фанатів. Дивіться новий кліп на Радіо МАКСИМУМ.

Популярна українська співачка Джамала нарешті опублікувала новий кліп на романтичну пісню "Крила". Натхненне відео показало, як діти йдуть до своїх цілей і старанно тренуються. Так в естетичному ролику можна побачити вершницю, фехтувальницю з інструктором, акробата, двох боксерів та тендітну балерину. Насолоджуйтесь новим кліпом від Джа, який фанати вже назвали "дуже глибоким та чуттєвим".

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Джамала – Крила: дивитися онлайн:

Джамала – Крила: текст пісні:

Я вмiю лiтати, але хочу його крила.
I в темрявi сяю, але вiн для мене свiтило.
Я вiльна, мов птаха, але хочу його небо,
З усiх скарбiв свiту менi лише його дотик треба...

Приспів:
Чому ти обрав мене? I цей дивний шлях зi мною,
На ньому багато камiння, на ньому гора за горою.
Чому ти несеш мене, коли далi йти несила,
Коли я в обiймах зневiри,
Знiмаєш для мене ти крила.

Я довго шукала: у променях, у небi та хвилях.
Повiрила в себе,
Але хочу лише його крила

Приспів:
...Чому ти обрав мене? I цей дивний шлях зi мною,
На ньому багато камiння, на ньому гора за горою.
Чому ти несеш мене, коли далi йти несила,
Коли я в обiймах зневiри,
Знiмаєш для мене ти крила.

I вчиш не зупинятись нiколи, ні
Хоча через камiння та гори йти
На ньому так важно втрачати,
Бувають злi люди, байдужi.
А ти кажеш, тре вибачати
Й несеш мене через калюжi.
А я сама вже вмiю лiтати,
Але хочу лише його крила.
А я давно вже вмiю кохати,
Але нiкого так не любила

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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