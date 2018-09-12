Джамала – Крила: потужний кліп і текст пісні

Джамала випустила відео на пісню Крила і викликала захват у фанатів. Дивіться новий кліп на Радіо МАКСИМУМ.

Популярна українська співачка Джамала нарешті опублікувала новий кліп на романтичну пісню "Крила". Натхненне відео показало, як діти йдуть до своїх цілей і старанно тренуються. Так в естетичному ролику можна побачити вершницю, фехтувальницю з інструктором, акробата, двох боксерів та тендітну балерину. Насолоджуйтесь новим кліпом від Джа, який фанати вже назвали "дуже глибоким та чуттєвим".

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Джамала – Крила: дивитися онлайн:

Джамала – Крила: текст пісні:

Я вмiю лiтати, але хочу його крила.

I в темрявi сяю, але вiн для мене свiтило.

Я вiльна, мов птаха, але хочу його небо,

З усiх скарбiв свiту менi лише його дотик треба...

Приспів:

Чому ти обрав мене? I цей дивний шлях зi мною,

На ньому багато камiння, на ньому гора за горою.

Чому ти несеш мене, коли далi йти несила,

Коли я в обiймах зневiри,

Знiмаєш для мене ти крила.

Я довго шукала: у променях, у небi та хвилях.

Повiрила в себе,

Але хочу лише його крила

Приспів:

...Чому ти обрав мене? I цей дивний шлях зi мною,

На ньому багато камiння, на ньому гора за горою.

Чому ти несеш мене, коли далi йти несила,

Коли я в обiймах зневiри,

Знiмаєш для мене ти крила.

I вчиш не зупинятись нiколи, ні

Хоча через камiння та гори йти

На ньому так важно втрачати,

Бувають злi люди, байдужi.

А ти кажеш, тре вибачати

Й несеш мене через калюжi.

А я сама вже вмiю лiтати,

Але хочу лише його крила.

А я давно вже вмiю кохати,

Але нiкого так не любила

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