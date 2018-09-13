Олег Винник і Потап - Найкращий день: слухати саундтрек нової комедії, текст пісні

4 жовтня в українських кінотеатрах покажуть комедію "Скажене весілля". Пропонуємо вам послухати саундтрек до стрічки, який виконує не менш шалений дует – Потап і Олег Винник.

Зазначимо, що у фільмі "Скажене весілля" знялися телеведучий і актор Юрій Горбунов, репер Потап, а також співаки MONATIK та Олег Винник.

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Олег Винник і Потап - Найкращий день: дивитися онлайн:

Олег Винник і Потап - Найкращий день: текст пісні:

А я хвилю-хвилювався

Щоб в житті я не залишився один

Навіть трохи я стидався

Що без дівчини так довго я ходив

По вулицях і по містах шукав тебе я там і тут

Складав по модних закладах свого кохання я маршрут

Тебе побачив і у серці дзень-дзелень

То був найкращий мій день



Дєвки пригають, тілом дригають

Приспів:

Це найкращий день мого життя

І назад не треба вороття

Я люблю тебе як навіжений

Ти моя кохана наречена

Це найкращий день, це найкращий день

І не передасть жодна із пісень

Як тебе люблю, як кохаю я

Це найкращий день, тому що ти моя!



Я щасливий - я танцюю

Я щасливий - я співаю голосно

Я тебе цілу-цілую

В головному - у коханні повезло

І хай всі заздрять і напишуть всі свої коментарі

Ми летимо з тобой в кохання як ракета від землі

І знову в серці в мене дзень-дзелень,

Бо це найкращий наш день



Дєвки пригають, тілом дригають

Приспів:

Це найкращий день мого життя

І назад не треба вороття

Я люблю тебе як навіжений

Ти моя кохана наречена

Це найкращий день, це найкращий день

І не передасть жодна із пісень

Як тебе люблю, як кохаю я

Це найкращий день, тому що ти моя!



Це найкращий день мого життя

І назад не треба вороття

Я люблю тебе як навіжений

Ти моя кохана наречена

Це найкращий день, це найкращий день

І не передасть жодна із пісень

Як тебе люблю, як кохаю я

Це найкращий день, тому що ти моя!

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