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Олег Винник і Потап - Найкращий день: слухати саундтрек нової комедії, текст пісні

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Слухайте Найкращий день - Олег Винник і Потап - фото 1
Слухайте Найкращий день - Олег Винник і Потап

4 жовтня в українських кінотеатрах покажуть комедію "Скажене весілля". Пропонуємо вам послухати саундтрек до стрічки, який виконує не менш шалений дует – Потап і Олег Винник.

Зазначимо, що у фільмі "Скажене весілля" знялися телеведучий і актор Юрій Горбунов, репер Потап, а також співаки MONATIK та Олег Винник.

Це треба побачити: Комедія Скажене весілля з топовими українськими зірками: перший трейлер

Олег Винник і Потап - Найкращий день: дивитися онлайн:

Олег Винник і Потап - Найкращий день: текст пісні:

А я хвилю-хвилювався
Щоб в житті я не залишився один
Навіть трохи я стидався
Що без дівчини так довго я ходив
По вулицях і по містах шукав тебе я там і тут
Складав по модних закладах свого кохання я маршрут
Тебе побачив і у серці дзень-дзелень
То був найкращий мій день

Дєвки пригають, тілом дригають

Приспів:
Це найкращий день мого життя
І назад не треба вороття
Я люблю тебе як навіжений
Ти моя кохана наречена
Це найкращий день, це найкращий день
І не передасть жодна із пісень
Як тебе люблю, як кохаю я
Це найкращий день, тому що ти моя!

Я щасливий - я танцюю
Я щасливий - я співаю голосно
Я тебе цілу-цілую
В головному - у коханні повезло
І хай всі заздрять і напишуть всі свої коментарі
Ми летимо з тобой в кохання як ракета від землі
І знову в серці в мене дзень-дзелень,
Бо це найкращий наш день

Дєвки пригають, тілом дригають

Приспів:
Це найкращий день мого життя
І назад не треба вороття
Я люблю тебе як навіжений
Ти моя кохана наречена
Це найкращий день, це найкращий день
І не передасть жодна із пісень
Як тебе люблю, як кохаю я
Це найкращий день, тому що ти моя!

Це найкращий день мого життя
І назад не треба вороття
Я люблю тебе як навіжений
Ти моя кохана наречена
Це найкращий день, це найкращий день
І не передасть жодна із пісень
Як тебе люблю, як кохаю я
Це найкращий день, тому що ти моя!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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