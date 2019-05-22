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Вуса та борода захищають чоловіче здоров'я: нове дослідження вчених
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Якщо раніше науковці наголошували на тому, що у рослинності на обличчі чоловіка може "жити та процвітати" безліч мікроорганізмів, то зараз вони активно наголошують на тому, що вуса та борода захищають представників сильної половини людства. Висновок учених вас однозначно вразить!
Наукові фахівці з Університету Канзасу (США) опублікували доводи про те, чому чоловікам корисно відрощувати вуса та бороду, причому з юності. На порталі Medicalxpress наводиться висновок вчених про те, що вуса захищають сильну половину людства від шкірного захворювання актинічного кератозу, який значно підвищує ризик виникнення такого виду раку, як плоскоклітинна карцинома.
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"Рослинність на обличчі у 16 разів знижує ризик розвитку актинічного кератозу, який може спровокувати виникнення онкологічного захворювання", – цитує дослідників Medicalxpress.
За словами університетського дерматолога Деніела Айреса, актинічний кератоз у більшості людей з'являється через агресивний вплив сонця. Це шкірне захворювання часом перероджується в ракове (плоскоклітинну карциному). На незахищених від сонця ділянках обличчя цей тип раку поширюється особливо часто, при цьому шкіра губ як найтонша виявляється в найбільшій мірі вразливою перед дією ультрафіолету.
Дослідження показало, що носіння вусів товщиною не менше дев'яти міліметрів у 16 разів знижує ймовірність появи шкірного захворювання на губах. При цьому вчені констатували: чим довше чоловік носить вуса, тим надійніше він захищений від розвитку кератозу і його наслідків.
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