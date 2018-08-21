Вулкани на Курильських островах з космосу: вражаючі фото

Астронавт показав, який мають вигляд Курильські острови з борту Міжнародної космічної станції, і це вражає!

Астронавт з Німеччини Алексндр Герст, який зараз працює на борту МКС, активно веде свій профіль в соцмережі Twitter, де за ним стежать понад 1,19 млн осіб. Нещодавно чоловік опублікував кадри з виглядом на вулкани на Курилах, які вразили користувачів.

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"Затоплений світ вогню та льоду. Вулкани ланцюга Курильських островів - моторошне нагадування, що наша планета далека від спокою", – зазначив Герст.

Versunkene Welt aus Feuer und Eis. Die Vulkane der Kurilen-Inselkette im Nordpazifik erinnern uns daran, dass unser Planet im Inneren immer noch sehr dynamisch ist. #Horizons pic.twitter.com/Boi1DaT9xr — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 20 серпня 2018 р.

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