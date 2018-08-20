У небі над США зняли величезну вогняну кулю

Вогняна куля була як мінімум в 40 разів яскравішою, ніж повний місяць, заявили в NASA. Деякі дрібні шматочки могли долетіти до землі.

Кілька десятків жителів американського штату Алабама стали свідками величезної яскравої кулі в небі, яка вибухнула вночі 17 серпня. Відео з вибухом в небі опублікувало NASA в Facebook.

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"Все небо засвітилося яскраво-синім кольором, я був на дорозі поруч з порожнім полем без вуличних ліхтарів. Це було дуже яскраво!" – прокоментував один з очевидців цього явища в небі.

"Результати показують, що вогняна куля була як мінімум в 40 разів яскравішою, ніж повний місяць. Куля вийшла в результаті вибуху невеликого астероїда діаметром 2 метри", – йдеться в повідомленні.

Можливо, що деякі дрібні шматочки впали на землю, але неясно, чи всі дрібні шматки змогли досягти поверхні, додали в NASA. Якщо частинки метеорита досягли поверхні, то мисливці за метеоритами можуть їх знайти і виручити за них чималі гроші.

Як стверджують фахівці NASA, вогняні кулі щодня проникають в атмосферу Землі, проте люди не часто стають свідками таких явищ, так як зайняті рутиною і рідко дивляться на небо.

Security camera/doorbell camera video of last night's fireball over Alabama at 12:20a CT. From Jason Stricklin, Shannon Stephens, Barry Pender, and Chris Bruner. The meteor was 18 miles over East Alabama moving at 53,700 mph. It fragmented over Grove Oak, in DeKalb County. pic.twitter.com/TVhcqht0RE — James Spann (@spann) 17 серпня 2018 р.

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