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У небі над США зняли величезну вогняну кулю

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Вогняна куля над США - фото 1
Вогняна куля над США / espanarusa

Вогняна куля була як мінімум в 40 разів яскравішою, ніж повний місяць, заявили в NASA. Деякі дрібні шматочки могли долетіти до землі.

Кілька десятків жителів американського штату Алабама стали свідками величезної яскравої кулі в небі, яка вибухнула вночі 17 серпня. Відео з вибухом в небі опублікувало NASA в Facebook.

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"Все небо засвітилося яскраво-синім кольором, я був на дорозі поруч з порожнім полем без вуличних ліхтарів. Це було дуже яскраво!" – прокоментував один з очевидців цього явища в небі.

"Результати показують, що вогняна куля була як мінімум в 40 разів яскравішою, ніж повний місяць. Куля вийшла в результаті вибуху невеликого астероїда діаметром 2 метри", – йдеться в повідомленні.

Можливо, що деякі дрібні шматочки впали на землю, але неясно, чи всі дрібні шматки змогли досягти поверхні, додали в NASA. Якщо частинки метеорита досягли поверхні, то мисливці за метеоритами можуть їх знайти і виручити за них чималі гроші.

Як стверджують фахівці NASA, вогняні кулі щодня проникають в атмосферу Землі, проте люди не часто стають свідками таких явищ, так як зайняті рутиною і рідко дивляться на небо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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