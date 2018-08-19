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Астронавт NASA показав знімок Чорного моря з космосу

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Знімок Чорного моря з космосу - фото 1
Знімок Чорного моря з космосу / aliya.space

Фото астронавту Рікі Арнольду вдалося зробити через ілюмінатор МКС.

Астронавт NASA Рікі Арнольд, який зараз перебуває на борту Міжнародної космічної станції, опублікував новий знімок Чорного моря на своїй сторінці в Twitter.

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Чорне море омиває береги України, Росії, Грузії, Туреччини, Румунії та Болгарії. Воно розташовується між масивом Східної Європи на півночі, малої Азії на півдні, Кавказом на сході і Балканським півостровом на заході.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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