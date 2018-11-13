Казкове зоряне небо в об'єктиві Грея Чоу

Талановитий фотограф показує незвичайні вечірні пейзажі, на яких можна побачити зорі.

Знайомтесь, Грей Чоу (Grey Chow) – малайзійський фотограф, який мандрує по світу та показує не лише ефектні пейзажі, а й Чумацький шлях.

І ще: Подорож Тибетом в об'єктиві тревел-фотографа: яскраві фото

"Якось я побачив фото Чумацького шляху у якійсь групі Facebook. Цей знімок викликав у мене мурашки по тіло. До цього я думав, що мені потрібен гігантський телескоп та дорогі гаджети, щоб все це зняти. Я швидко зрозумів, що можу це зробити завдяки власній камері. Відтоді мене захоплює зйомка нічного неба. Я мандрував різними місцями і навіть піднявся на понад 4 тис. метрів над рівнем моря, щоб отримати ідеальне фото", – ділиться Грей.

Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Читайте також: Особлива краса Праги з висоти: яскраві кадри