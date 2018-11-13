Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Казкове зоряне небо в об'єктиві Грея Чоу

  • 38
Незвичайна краса зоряного неба - фото 1
Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Талановитий фотограф показує незвичайні вечірні пейзажі, на яких можна побачити зорі.

Знайомтесь, Грей Чоу (Grey Chow) – малайзійський фотограф, який мандрує по світу та показує не лише ефектні пейзажі, а й Чумацький шлях.

І ще: Подорож Тибетом в об'єктиві тревел-фотографа: яскраві фото

"Якось я побачив фото Чумацького шляху у якійсь групі Facebook. Цей знімок викликав у мене мурашки по тіло. До цього я думав, що мені потрібен гігантський телескоп та дорогі гаджети, щоб все це зняти. Я швидко зрозумів, що можу це зробити завдяки власній камері. Відтоді мене захоплює зйомка нічного неба. Я мандрував різними місцями і навіть піднявся на понад 4 тис. метрів над рівнем моря, щоб отримати ідеальне фото", – ділиться Грей.

Незвичайна краса зоряного неба - фото 288335
Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow
Незвичайна краса зоряного неба - фото 288334
Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow
Незвичайна краса зоряного неба - фото 288333
Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow
Незвичайна краса зоряного неба - фото 288332
Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow
Незвичайна краса зоряного неба - фото 288331
Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow
Незвичайна краса зоряного неба - фото 288330
Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow
Незвичайна краса зоряного неба - фото 288329
Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow
Незвичайна краса зоряного неба - фото 288328
Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow
Незвичайна краса зоряного неба - фото 288327
Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow
Незвичайна краса зоряного неба - фото 288326
Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow
Незвичайна краса зоряного неба - фото 288325
Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow
Незвичайна краса зоряного неба - фото 288324
Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow
Незвичайна краса зоряного неба - фото 288323
Незвичайна краса зоряного неба / Grey Chow

Читайте також: Особлива краса Праги з висоти: яскраві кадри

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1463
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мистецтво