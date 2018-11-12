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Подорож Тибетом в об'єктиві тревел-фотографа: яскраві фото

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Мандрівка у Тибет - фото 1
Мандрівка у Тибет / Tim van Kempen

Талановитий фотограф показав свою мандрівку у Тибет, де пробув тиждень. Зацініть!

Знайомтесь, Тім ван Кемпен (Tim van Kempen) – тревел-фотограф з Нідерландів, який має чудове почуття гумору та обожнює досліджувати світ. Нещодавно йому випала нагода відвідати Тибет.

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"Подорож до "даху світу" завжди була мрією для мене. Щось у Тибеті завжди мене тягнуло до нього. Країна багата давньою культурою, історією, неймовірними пейзажами, сніжними горами та душевним населенням... Я б радив їхати сюди якомога швидше: Тибет дуже змінюється", – відзначив Тім.

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Мандрівка у Тибет / Tim van Kempen
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Мандрівка у Тибет / Tim van Kempen
Мандрівка у Тибет - фото 288252
Мандрівка у Тибет / Tim van Kempen
Мандрівка у Тибет - фото 288251
Мандрівка у Тибет / Tim van Kempen
Мандрівка у Тибет - фото 288250
Мандрівка у Тибет / Tim van Kempen
Мандрівка у Тибет - фото 288249
Мандрівка у Тибет / Tim van Kempen
Мандрівка у Тибет - фото 288248
Мандрівка у Тибет / Tim van Kempen
Мандрівка у Тибет - фото 288247
Мандрівка у Тибет / Tim van Kempen
Мандрівка у Тибет - фото 288246
Мандрівка у Тибет / Tim van Kempen
Мандрівка у Тибет - фото 288245
Мандрівка у Тибет / Tim van Kempen
Мандрівка у Тибет - фото 288244
Мандрівка у Тибет / Tim van Kempen
Мандрівка у Тибет - фото 288243
Мандрівка у Тибет / Tim van Kempen

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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