Вулкан раптово почав виверження за спиною туриста: відеофакт

У Гватемалі недалеко від міста Антигуа турист Хосе Мартінс вирішив помедитувати на горі і став свідком виверження вулкана Фуего.

Хосе отаборився на горі з видом на вулкан і провів там ніч. Вранці він вирішив зайнятися медитацією.

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Хлопець встановив камеру, щоб показати безтурботну обстановку і свою медитацію. Раптово вулкан на задньому плані почав виверження, піднявши в повітря хмару диму.

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