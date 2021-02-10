Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Вулкан раптово почав виверження за спиною туриста: відеофакт

  • 13
Хлопець випадково став свідком виверження вулкана - фото 1
Хлопець випадково став свідком виверження вулкана / unilad

У Гватемалі недалеко від міста Антигуа турист Хосе Мартінс вирішив помедитувати на горі і став свідком виверження вулкана Фуего.

Хосе отаборився на горі з видом на вулкан і провів там ніч. Вранці він вирішив зайнятися медитацією.

І ще: Юрист у США з'явився на офіційній онлайн-зустрічі у масці сумного кошеняти: кумедне відео

Хлопець встановив камеру, щоб показати безтурботну обстановку і свою медитацію. Раптово вулкан на задньому плані почав виверження, піднявши в повітря хмару диму.

Читайте також: Відома блогерка показала старі фото і шокувала своїм перевтіленням

Джерело: unilad
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Простий тест у картинці: яка ви людина у стосунках
  • Вчора, 11:52
  • 4225
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 3429
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2807765
Загрузка...
Новини