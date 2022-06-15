Вулицю біля Протасового Яру хочуть перейменувати на честь Романа Ратушного

Напередодні українців сколихнула новина про загибель на фронті активіста Романа Ратушного. На його честь пропонують перейменувати вулицю, розташовану неподалік Протасового Яру.

Про це розповів командир 39-го окремого мотопіхотного батальйону Роман Кулик. Він озвучив про пропозицію перейменувати вулицю на честь активіста та розвідника 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Романа Ратушного.

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Мовиться про бажання назвати іменем Романа Ратушного вулицю Волгоградську. Саме вона розташована неподалік Протасового Яру. Нагадаємо, що активіст саме займався захистом Протасового Яру від незаконної забудови. Він був очільником громадської організації "Захистимо Протасів Яр".

Ініціатором відповідної пропозиції став письменник Євген Лір.

Я – обома руками за. Роман заслужив право бути увічненим на карті Києва, за кращу версію якого він боровся, – написав Кулик.

Нагадаємо, що Роман Ратушний – активіст і голова ГО "Захистимо Протасів Яр" – загинув під час боїв під Ізюмом 9 червня. Але підтвердили його смерть лише 14 червня, але упродовж кількох днів забрати тіло Романа не вдавалось його побратимам. Сам Роман Ратушний служив розвідником 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Йому мало виповнитись 25 років 5 липня.

Роман Ратушний з першого дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України брав участь у боях під Києвом. Пізніше він долучився до складу 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Активіст брав участь у звільненні Тростянця, а після того воював на Сумщині та під Ізюмом.

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