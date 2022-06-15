На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вулицю біля Протасового Яру хочуть перейменувати на честь Романа Ратушного
-
- 37
Напередодні українців сколихнула новина про загибель на фронті активіста Романа Ратушного. На його честь пропонують перейменувати вулицю, розташовану неподалік Протасового Яру.
Про це розповів командир 39-го окремого мотопіхотного батальйону Роман Кулик. Він озвучив про пропозицію перейменувати вулицю на честь активіста та розвідника 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Романа Ратушного.
Це цікаво: 10-річний хлопчик передав наколядовані ним гроші на потреби ЗСУ
Мовиться про бажання назвати іменем Романа Ратушного вулицю Волгоградську. Саме вона розташована неподалік Протасового Яру. Нагадаємо, що активіст саме займався захистом Протасового Яру від незаконної забудови. Він був очільником громадської організації "Захистимо Протасів Яр".
Ініціатором відповідної пропозиції став письменник Євген Лір.
Я – обома руками за. Роман заслужив право бути увічненим на карті Києва, за кращу версію якого він боровся, – написав Кулик.
Нагадаємо, що Роман Ратушний – активіст і голова ГО "Захистимо Протасів Яр" – загинув під час боїв під Ізюмом 9 червня. Але підтвердили його смерть лише 14 червня, але упродовж кількох днів забрати тіло Романа не вдавалось його побратимам. Сам Роман Ратушний служив розвідником 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Йому мало виповнитись 25 років 5 липня.
Роман Ратушний з першого дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України брав участь у боях під Києвом. Пізніше він долучився до складу 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Активіст брав участь у звільненні Тростянця, а після того воював на Сумщині та під Ізюмом.
Читайте також: Від мобілізації звільнили ще одну категорію чоловіків: про кого йдеться
-
20:4417 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:12"Візьми себе в руки" та ще 12 фраз, що не можна говорити людині, у якої депресія
-
19:29Просто, смачно й ароматно: ще одна ідея, як приготувати молоду картоплю
-
18:52Як відпустити важкі спогади та продовжити жити: 5 дієвих порад
-
18:18Rheinmetall представив танк KF51 Panther: чим може похизуватися нова бойова машина
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
17:47Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
-
17:19Свіжий рейтинг найдорожчих брендів світу: як зараз виглядає список
-
16:48У ФІФА показали офіційний постер до ЧС-2022
-
16:22У Франції вийшов журнал з українськими фігуристами на обкладинці
-
15:53До символів незламності: бійці показали вцілілі банки з консервацією на Миколаївщині
-
15:23Mercedes випустила рекламу, зняту у корпусі Київського національного університету
-
14:51Співаків випускають, а інших – ні: нові фейки про виїзд чоловіків за кордон
-
14:20Кінець епохи: Microsoft офіційно припинила підтримку браузера Internet Explorer
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:54Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі
-
13:22Як на першому побаченні зрозуміти, чи підходить вам людина: поради від Андре Тана
-
12:50Привітання з Днем лікаря 2022 у прозі: щира подяка медикам своїми словами
-
12:28Реактивна артилерія знищує окупантів на Донеччині: десантники показали ефектне відео
-
11:55"Соловйов насправді жінка": зірка "Скаженого весілля" розвеселила новою пародією (18+)
-
11:23Чи зафіксовано спалах холери в Україні: відповідь МОЗ
-
10:50Стилістка назвала модні правила, які давно не актуальні
-
10:28Погода в Україні 16 червня: дощі оминуть більшість областей
-
09:50Ніжний полуничний сніданок: простий і смачний рецепт
-
09:223 правила, які допоможуть запам'ятовувати сни після пробудження
-
19:29Просто, смачно й ароматно: ще одна ідея, як приготувати молоду картоплю
-
17:19Свіжий рейтинг найдорожчих брендів світу: як зараз виглядає список
-
14:51Співаків випускають, а інших – ні: нові фейки про виїзд чоловіків за кордон
-
11:23Чи зафіксовано спалах холери в Україні: відповідь МОЗ
-
08:2210 звичних слів, які насправді не є українськими
- 15 червня
-
19:22Україна отримала значно менше податків від туризму через війну: на скільки змінилась цифра
-
16:49Від мобілізації звільнили ще одну категорію чоловіків: про кого йдеться
-
13:24У Мінцифрі розповіли, як відрізнити справжній чатбот від фейкового
-
10:21В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 15-17 червня – ДСНС
- 14 червня
-
19:31Чому нам зараз потрібна лайка: пояснення психолога
-
17:51Поради для водіїв, які спростять керування автомобілем у спеку
-
14:51Не лише унітази: в СБУ показали, як окупанти грабували магазин на Сумщині
-
11:55Усе, що потрібно для оподаткування: гід з актуальних державних послуг
-
08:23Ідеальна літня закуска: рецепт кабачкових рулетиків з горіхами
- 13 червня
-
19:53Просто та смачно: Клопотенко поділився рецептом запіканки з макаронів
-
17:50У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки, що стануть предметами розкоші
-
15:20Вже у липні може стати реальним розмитнення авто через додаток "Дія"
-
12:20Львівська філармонія на благодійному ярмарку зібрала майже 150 000 грн для захисників
-
09:24"На жаль, безалкогольне": львівська пивоварня потролила ООН і випустила нове пиво
- 12 червня
-
18:58Варення з черешні: рецепти приготування джему на зиму в фото
-
15:5113 нових українських пісень червня, які варто почути кожному
-
12:56Мобілізація жінок в Україні: у мережі шириться новий фейк
-
10:51"Це добре": гурт "Антитіла" поділився кумедним відео з передової
- 11 червня
-
20:4412 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:27Розмитнення авто в Дії: як правильно зареєструвати машину онлайн