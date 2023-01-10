Вуличний митець з Франції створив декілька графіті на зруйнованих будівлях Київщини

Крістіан Гемі – паризький вуличний художник, якого знають за псевдонімом C215. Він нещодавно відвідав Україну, де залишив чимало своїх робіт на згадку. Читайте далі та дізнайтеся, де саме митець створив графіті!

Художник побував у чотирьох містах України. Протягом свого перебування Крістіан Гемі створив чимало графіті на зруйнованих будівлях в Бучі, Гостомелі та Києві.

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У столиці він намалював графіті у кольорах України "Свобода, яка веде народ". Робота створена на терасі посольства Франції.

Також одну з робіт він присвятив Тарасу Шевченку.

Ще у Львові з'явився графіті-двійник стіни, яку можна побачити в 13-му окрузі Парижа.

А також до вашої уваги інші графіті на фоні зруйнованих будівель в Україні:

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