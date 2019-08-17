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Вуличний художник соковито розмалював Lamborghini Aventador
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Компанія Lamborghini оголосила про спільний проєкт з молодим лос-анджелеським вуличним художником Скайлером Греєм.
Кілька років тому Грей став справжньою сенсацією у світі мистецтва: дев'ятнадцятирічний американець прославився як наймолодший художник, який коли-небудь виставлявся у найбільших музеях по всьому світу. І саме йому довірили розфарбувати Lamborghini Aventador S, який дебютує на Тижні автомобілів в Монтереї, Каліфорнія.
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У своїй творчості Скайлер Грей поєднує американську поп-культуру, ікони розкоші і моди: в його картинах Чудо-жінка, Папай, Олів Ойл і Мікі Маус є сусідами з логотипами Chanel, Hermes і Louis Vuitton. Художника називають "Новим принцом вуличного мистецтва".
У ролі полотна в новому проєкті Грея виступив Lamborghini Aventador S з мотором V12 потужністю 740 кінських сил. Художник наніс на кузов гіперкару фарбу жовтого, темно-помаранчевого і білого кольорів, в тому числі використовуючи техніку крапельного живопису, а з боків машини зобразив биків.
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