Англією почав курсувати яскравий ЛГБТ-потяг

Британський залізничний перевізник Avanti West Coast запустив міжміський поїзд, присвячений ЛГБТ-спільноті. Його корпус пофарбований у кольори ЛГБТ-прапора, екіпаж складається з представників ЛГБТ, а в салоні можна подивитися на картини ЛГБТ-художників.

265-метровий потяг, що складається з 11 вагонів, курсуватиме між Юстоном і Манчестером – на відстань 300 кілометрів. Склад уже здійснив першу поїздку.

Це цікаво: Берлінський кінофестиваль більше не ділитиме нагороди на жіночі і чоловічі

Як зазначають ЗМІ, в дизайні поїзда використовуються не тільки кольори ЛГБТ-прапора. Наприклад, там присутні чорний і коричневий – на підтримку темношкірого населення й азіатів, а також рожевий, синій і білий як символ прапора трансгендерів.

Під час поїздки пасажири зможуть почитати ЛГБТ-літературу або послухати історії про цей рух: цікаві факти розповідатимуть по бортовому зв'язку.

Склад, ймовірно, хотіли представити ще до місяця прайду, але через карантин компанія запізнилася на два місяці. Назви у поїзди поки немає, але її пропонують придумати всім охочим: кожен може запропонувати свій варіант, а потім із загального списку виберуть найкращий.

Раніше в Англії вже була схожа ініціатива: у 2019 році авіакомпанія Virgin Atlantic запустила одноразовий рейс з ЛГБТ-екіпажем.

Читайте також: Ілон Маск посварився з коханою у Twitter через займенники