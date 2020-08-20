Біллі Айліш підтримала одного з кандидатів у президенти США: відеофакт

18-річна американська співачка Біллі Айліш виступила на Національному з'їзді Демократичної партії США – і закликала голосувати на президентських виборах за кандидата від демократів Джо Байдена.

Підготовка до виборів у США у розпалі. 17-20 серпня свій з'їзд проводить Демократична партія США, кандидатом від якої є Джо Байден. Саме його і вирішила підтримати хітмейкерка Біллі Айліш. Та оскільки через коронавірус більшість заходів проводять в онлайн-форматі, її виступ теж транслювався онлайн.

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"Вам не потрібна я, щоб зрозуміти, що навколо бардак. Дональд Трамп руйнує нашу країну і все, що для нас важливо. Нам потрібні лідери, які будуть розв'язувати такі проблеми, як зміна клімату і COVID-19, а не заперечувати їх. Лідери, які будуть боротися проти системного расизму і нерівності. Все починається з голосування за того, хто розуміє, як багато поставлено на карту, за того, хто створює команду, що розділяє наші цінності. Все починається з голосування проти Дональда Трампа і за Джо Байдена", – заявила в своєму відеозверненні Біллі.

Мовчання – це не варіант, ми не можемо сидіти склавши руки. Ми повинні голосувати так, як ніби наші життя і весь світ залежать від цього, тому що так і є. Єдиний спосіб бути впевненими в майбутньому – створювати його самим. Будь ласка, реєструйтеся на вибори; будь ласка, голосуйте, – закликала співачка.

Опісля Біллі Айліш вперше наживо виконала свою нову пісню "My Future".

У грудні 2019-го Біллі виповнилося 18 років, тому вона отримала право голосувати. Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Суперниками на них будуть чинний президент, республіканець Дональд Трамп і демократ Джо Байден.

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