Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд

Звичайне життя у Японії / instagram.com/benrich__

Японія щороку зустрічає мільйони туристів, захоплюючи своєю культурою та стилем життя місцевих. Готові прогулятись красими японськими локаціями, не встаючи з-за гаджетів?

Знайомтесь, Бен Річардс (Ben Richards) – британський фотограф-фрілансер, який зараз мешкає та працює в самому серці Японії, у Токіо. Раніше він працював у дизайні та був арт-директором у Лондоні, але вирішив рухатись далі.

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Зараз весь свій вільний час він приділяє вуличній фотографії, фіксуючи на камеру цікаві моменти та красиві місця країни вранішнього сонця.

Джерело фото: instagram.com/benrich__

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