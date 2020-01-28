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Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд

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Звичайне життя у Японії - фото 1
Звичайне життя у Японії / instagram.com/benrich__

Японія щороку зустрічає мільйони туристів, захоплюючи своєю культурою та стилем життя місцевих. Готові прогулятись красими японськими локаціями, не встаючи з-за гаджетів?

Знайомтесь, Бен Річардс (Ben Richards) – британський фотограф-фрілансер, який зараз мешкає та працює в самому серці Японії, у Токіо. Раніше він працював у дизайні та був арт-директором у Лондоні, але вирішив рухатись далі.

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Зараз весь свій вільний час він приділяє вуличній фотографії, фіксуючи на камеру цікаві моменти та красиві місця країни вранішнього сонця.

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Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382500

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382501

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382502

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382503

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382504

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382505

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382506

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382507

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382508

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382509

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382510

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382511

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382512

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382513

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382514

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382515

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382516

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382517

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382518

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382519

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382520

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382521

Вуличні фото Японії, які змушують затримати погляд - фото 382522

Джерело фото: instagram.com/benrich__

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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